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Финпол начал задерживать спекулянтов

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- ВБ
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В отношении предпринимателей, пытающихся спекулировать на искусственном завышении стоимости отдельных групп товаров, заведен ряд досудебных производств. Уже есть задержанные. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП при ПКР.

По данным ведомства, в настоящее время со стороны ГСБЭП при ПКР предпринимаются активные меры, направленные на недопущение искусственного завышения цен на первичные продукты питания.

"В свете последних событий на отдельных рынках и магазинах республики, идёт повышенный спрос и массовые закупки определенные группы товаров, недобросовестные лица пытаются воспользоваться ситуацией и на этом незаконно заработать. В этих целях, со стороны ГСБЭП организованы рабочие группы, которые круглосуточно осуществляют выезды на горячие точки продаж, где зафиксированы массовые продажи и монопольно высокие цены. За последние несколько суток со стороны ГСБЭП в соответствии со статьей 216 (монополистические действия и ограничение конкуренции) Уголовного кодекса КР заведен ряд досудебных производств в отношении недобросовестных предпринимателей, пытающихся спекулировать на искусственном завышении стоимости отдельных групп товаров.

Сегодня, во второй половине дня сотрудниками ГСБЭП был осуществлен экстренный выезд по поступившему сообщению в район жилого массива "Колмо" г. Бишкек, где в ходе соответствующих мероприятий был произведен контрольный закуп пшеничной муки на

сумму более чем, 100 тысяч сомов (стоимость 1 мешка муки составила 1800 сомов, когда среднерыночная стоимость состовляет 1200/1500 сомов).

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 (монополистические действия и ограничение конкуренции) Уголовного кодекса КР. В настоящее время проводится досудебное производство.

Уважаемые граждане если вы обладаете, какой либо информацией или стали свидетелем монопольно завышенных цен просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр.

Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707.

ГСБЭП просит граждан не поддаваться на провокационную информацию и недостоверные данные. Напоминаем, что производство и поставка продуктов питания осуществляется бесперебойно в обычном режиме. Оснований для беспокойства и

повышения цен на сегодняшний день нет".


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URL: https://www.vb.kg/386165
Теги:
задержание, ГСБЭП, мука, Кыргызстан, предприниматель
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