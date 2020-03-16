Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Спекуляция на стоимости товаров. Финпол КР открыл телефоны доверия

170  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями предпринимаются активные меры, направленные на недопущение искусственного завышения цен на первичные продукты питания. В этой связи по всей республике в межрайонных отделах ГСБЭП функционируют телефоны доверия, на которые можно обратиться в случаях монопольно высоких цен на рынках и торговых центрах.

Пресс-служба Финпола КР призывает граждан, обладающих какой-либо информацией по поводу монопольно завышенных цен на первичные продукты питания (мука, сахар, крупы и т.д.), обращаться по следующим контактам:

Центральный аппарат ГСБЭП

адрес: г. Бишкек, пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон горячей линии 1955, телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323091, 323707.

Управление ГСБЭП при ПКР по городу Бишкек

адрес: 20055, г. Бишкек, пр. Манаса 101/1, телефон: 0312 543980,0312 54 17 12.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Чуйской области

МРО ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам. Адрес: с. Люксембург, ул. Железнодорожная, 75. Телефон:(0312) 61 69 55;

МРО ГСБЭП по Кеминскому, Чуйскому районам и г. Токмок. Адрес: с.Чуй, ул. Ибраимова 29, телефон:(0312) 60 73 99;

МРО ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам. Адрес: г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева 2, этаж 3, телефон: (0312) 60 78 22;

МРО ГСБЭП по Сокулукскому и Московскому районам. Адрес: с. Сокулук, Сокулукский район, ул. Ленина 131, телефон 0312 22 11 70.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Таласской области

МРО ГСБЭП по Бакай-Атинскому,Таласскому районам и г. Талас. Адрес: г. Талас, ул. Бердике Батыра 265 А, телефон: 03422 5 24 54;

МРО ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам. Адрес: 724200 Талаская область, с. Кызыл Адыр, Кара-Буринский район, ул. Ч.Айтматова, 7, телефон/Факс: (03456) 2 68 68.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Иссык-Кульской области

МРО ГСБЭП по Жети-Огузскому, Тюпскому, Ак-Суйскому районам и г. Каракол. Адрес: 722200 г. Каракол, ул. Ю.Абдрахманова, 105, телефон/Факс: 03922 5 26 10;

МРО ГСБЭП по Тонскому,Иссык-Кульскому районам и г. Балыкчы. Адрес: г. Балыкчы, ул. Аманбаева, 153, телефон 03944 5 13 23.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Нарынской области

МРО ГСБЭП по Нарынскому, Ат-Башинскому,Ак-Талинскому районам и г. Нарын. Адрес: 722919 г. Нарын, ул. Ленина, 44, телефон/Факс: 03522 5 60 45;

МРО ГСБЭП по Джумгальскому и Кочкорскому районам. Адрес: Кочкорский район, село Кочкор, ул. С.Орозбак 133, телефон: (03535) 5 07 70.

Поздразделения ГСБЭП при ПКР по городу Ош и Ошской области

УГСБЭП по г. Ош. Адрес: 714000 г. Ош, пр. А.Масалиева,75, телефон/Факс: 03222 55 52 32;

МРО ГСБЭП по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам. Адрес: г. Узген, ул. Манаса 93, телефон: 0323350050;

МРО ГСБЭП по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам. Адрес: г. Кара-Суу ул. Ленина 157, телефон: 0323251776;

МРО ГСБЭП по Араванскому и Ноокатскому районам. Адрес: г. Ноокат, ул. Солтобаева 11, телефон: 0323051065.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Джалал-Абадской области

МРО ГСБЭП по Базар-Коргонскому,Ноокенскому,Тогуз-Тороузскому,Сузакскому районам и по г. Джалал-Абад. Адрес: 715600, г. Жалал-Абад, ул. Курманбека, 37, телефон/Факс: 03722 51282;

МРО ГСБЭП по Токтогульскому району и г.Ташкумыр,Кара-Куль,Майлуу-Суу. Адрес: Джалал-Абадская область, г. Кара-Кул, ул. Сабирова 1А

Телефон:(03746) 51011;

МРО ГСБЭП по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам, телефон 03742 50033.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Баткенской области

МРО ГСБЭП по Баткенскому,Лейлекскому районам и г. Баткен, Сулюкта. Адрес: 720100, г. Баткен, ул. С.Садыкова, 48, телефон: 03622 511276;

МРО ГСБЭП по Кадамжайскому районам и г. Кызыл-Кия. Адрес: г. Кызыл-Кия, ул. Кулатова 32, телефон: 03657 5 1452.

- В свете последних событий на отдельных рынках и магазинах республики, идёт повышенный спрос и массовые закупки на определенные группы товаров, в связи с чем, некоторые недобросовестные лица пытаются воспользоваться ситуацией и на этом незаконно заработать. В этих целях, со стороны ГСБЭП организованы рабочие группы, которые круглосуточно осуществляют выезды на горячие точки продаж, где зафиксированы массовые продажи и монопольно высокие цены. Личный состав Службы ориентирован на недопущение и предотвращение незаконного завышения цен, - отмечается в сообщении Финпола КР.

В настоящее время со стороны ГСБЭП предпринимаются соответствующие меры направленные на мониторинг и выявление монопольно высоких цен на рынках и торговых центрах всей республики, в отношении тех, кто будет пытаться нажиться и необоснованно повысить цены, будут приниматься самые жесткие меры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386181
Теги:
мясо-молочная продукция, цены, ГСБЭП, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  