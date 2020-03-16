Спекуляция на стоимости товаров. Финпол КР открыл телефоны доверия

Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями предпринимаются активные меры, направленные на недопущение искусственного завышения цен на первичные продукты питания. В этой связи по всей республике в межрайонных отделах ГСБЭП функционируют телефоны доверия, на которые можно обратиться в случаях монопольно высоких цен на рынках и торговых центрах.

Пресс-служба Финпола КР призывает граждан, обладающих какой-либо информацией по поводу монопольно завышенных цен на первичные продукты питания (мука, сахар, крупы и т.д.), обращаться по следующим контактам:

Центральный аппарат ГСБЭП

адрес: г. Бишкек, пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон горячей линии 1955, телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323091, 323707.

Управление ГСБЭП при ПКР по городу Бишкек

адрес: 20055, г. Бишкек, пр. Манаса 101/1, телефон: 0312 543980,0312 54 17 12.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Чуйской области

МРО ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам. Адрес: с. Люксембург, ул. Железнодорожная, 75. Телефон:(0312) 61 69 55;

МРО ГСБЭП по Кеминскому, Чуйскому районам и г. Токмок. Адрес: с.Чуй, ул. Ибраимова 29, телефон:(0312) 60 73 99;

МРО ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам. Адрес: г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева 2, этаж 3, телефон: (0312) 60 78 22;

МРО ГСБЭП по Сокулукскому и Московскому районам. Адрес: с. Сокулук, Сокулукский район, ул. Ленина 131, телефон 0312 22 11 70.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Таласской области

МРО ГСБЭП по Бакай-Атинскому,Таласскому районам и г. Талас. Адрес: г. Талас, ул. Бердике Батыра 265 А, телефон: 03422 5 24 54;

МРО ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам. Адрес: 724200 Талаская область, с. Кызыл Адыр, Кара-Буринский район, ул. Ч.Айтматова, 7, телефон/Факс: (03456) 2 68 68.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Иссык-Кульской области

МРО ГСБЭП по Жети-Огузскому, Тюпскому, Ак-Суйскому районам и г. Каракол. Адрес: 722200 г. Каракол, ул. Ю.Абдрахманова, 105, телефон/Факс: 03922 5 26 10;

МРО ГСБЭП по Тонскому,Иссык-Кульскому районам и г. Балыкчы. Адрес: г. Балыкчы, ул. Аманбаева, 153, телефон 03944 5 13 23.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Нарынской области

МРО ГСБЭП по Нарынскому, Ат-Башинскому,Ак-Талинскому районам и г. Нарын. Адрес: 722919 г. Нарын, ул. Ленина, 44, телефон/Факс: 03522 5 60 45;

МРО ГСБЭП по Джумгальскому и Кочкорскому районам. Адрес: Кочкорский район, село Кочкор, ул. С.Орозбак 133, телефон: (03535) 5 07 70.

Поздразделения ГСБЭП при ПКР по городу Ош и Ошской области

УГСБЭП по г. Ош. Адрес: 714000 г. Ош, пр. А.Масалиева,75, телефон/Факс: 03222 55 52 32;

МРО ГСБЭП по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам. Адрес: г. Узген, ул. Манаса 93, телефон: 0323350050;

МРО ГСБЭП по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам. Адрес: г. Кара-Суу ул. Ленина 157, телефон: 0323251776;

МРО ГСБЭП по Араванскому и Ноокатскому районам. Адрес: г. Ноокат, ул. Солтобаева 11, телефон: 0323051065.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Джалал-Абадской области

МРО ГСБЭП по Базар-Коргонскому,Ноокенскому,Тогуз-Тороузскому,Сузакскому районам и по г. Джалал-Абад. Адрес: 715600, г. Жалал-Абад, ул. Курманбека, 37, телефон/Факс: 03722 51282;

МРО ГСБЭП по Токтогульскому району и г.Ташкумыр,Кара-Куль,Майлуу-Суу. Адрес: Джалал-Абадская область, г. Кара-Кул, ул. Сабирова 1А

Телефон:(03746) 51011;

МРО ГСБЭП по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам, телефон 03742 50033.

Подразделения ГСБЭП при ПКР по Баткенской области

МРО ГСБЭП по Баткенскому,Лейлекскому районам и г. Баткен, Сулюкта. Адрес: 720100, г. Баткен, ул. С.Садыкова, 48, телефон: 03622 511276;

МРО ГСБЭП по Кадамжайскому районам и г. Кызыл-Кия. Адрес: г. Кызыл-Кия, ул. Кулатова 32, телефон: 03657 5 1452.

- В свете последних событий на отдельных рынках и магазинах республики, идёт повышенный спрос и массовые закупки на определенные группы товаров, в связи с чем, некоторые недобросовестные лица пытаются воспользоваться ситуацией и на этом незаконно заработать. В этих целях, со стороны ГСБЭП организованы рабочие группы, которые круглосуточно осуществляют выезды на горячие точки продаж, где зафиксированы массовые продажи и монопольно высокие цены. Личный состав Службы ориентирован на недопущение и предотвращение незаконного завышения цен, - отмечается в сообщении Финпола КР.

В настоящее время со стороны ГСБЭП предпринимаются соответствующие меры направленные на мониторинг и выявление монопольно высоких цен на рынках и торговых центрах всей республики, в отношении тех, кто будет пытаться нажиться и необоснованно повысить цены, будут приниматься самые жесткие меры.