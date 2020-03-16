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Наркотрафик из КР в Европу. Пойманы члены картеля, в том числе кыргызстанцы

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- Екатерина Улитина
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Через Кыргызстан в Европу был налажен устойчивый канал поставок тяжелых наркотиков. Транснациональная наркогруппировка, состоящая из граждан Кыргызстана, Турции и королевства Нидерландов, поставляла в Европу сотни килограммов наркотиков за раз. О работе этой группы стало известно летом 2019 года.

В июне немецкие СМИ сообщили, что пограничники Германии задержали крупнейшую в истории своей работы партию героина - 670 килограммов. Запрещенное вещество завозилось в страну на грузовике под видом халвы и восточных сладостей, произведенных в Кыргызстане. "Товар" был расфасован в 532 банки по 1,3 килограмма каждая.

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) Кыргызстана совместно со Следственной службой МВД Кыргызской Республики начали расследование данного преступления.

Пресс-служба СБНОН отмечает, что наркотрафик проходил через Иран, страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, и следовал далее в страны Европы.

"В результате проведенного расследования установлен круг преступных связей по всей протяженности наркоканала, задержаны и заключены под стражу двое граждан Кыргызской Республики, в отношении которых Следственной службой вынесено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 267 (незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта), 270 (контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу), 359 (подделка документов) и 215 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Еще один гражданин Кыргызстана объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении СБНОН.

В настоящее время задержан лидер наркокортеля, им оказался гражданин Турции. В ноябре 2019 года. Его объявили в межгосударственный розыск, пару недель назад, 2 марта, его задержали правоохранительные органы Турции, вместе с двумя другими активными членами наркогруппировки.

Кроме того, в Королевстве Нидерландов также были задержаны активные члены наркогруппировки, причастные к совершению указанного преступления.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/386186
Теги:
Германия, Европа, Иран, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик, МВД
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