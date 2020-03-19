Глава Минздрава о карантине: Конечно, это не гостиница, но нужно потерпеть

На сегодня, 19 марта, коронавирусная инфекция подтверждена по-прежнему у троих граждан Кыргызстана, еще трое человек находятся под подозрением. Все они находятся в Джалал-Абадской объединенной больнице. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпобаев.

Из них – трое зараженных получают симптоматическое лечение, антибиотики. Состояние их здоровье удовлетворительное, явно выраженных симптомов, как кашель, у них нет, только температура 37,5.

Из троих, те что под подозрением, двое были госпитализированы в тот же день, что и заразившиеся. У них нет никаких симптомов. Еще одна женщина, летевшая с ними с малого хаджа, обратилась к врачам накануне с жалобами на температуру.

"Завтра мы сможем сказать, заболели они или нет. Сейчас проводятся все необходимые исследования. Те, у кого подтвержден COVID-19, находятся под нашим жестким наблюдением", - отметил министр.

В целом, сказал он, все шестеро находятся под присмотром медиков. Специалисты из Республиканской инфекционной больницы в Бишкеке постоянно консультируют коллег с региона.

"Сейчас ведется работа по отслеживанию контактов именно с тремя гражданами, у которых подтвержден вирус. Профильные органы проверяют все маршруты, какими они передвигались по стране – с Бишкека в Ош и далее. Потом представители местного самоуправления совместно с МВД будут вестись поиски контактных лиц. Завтра уже скажем число контактных и какие меры к ним приняты. При каких-либо проявлениях из сразу изолируют", - информировал Чолпонбаев.

По его данным, на сегодня в обсервации находятся всего 386 человек, под карантином - 142, которые были туда помещены после выявления первого случая заражения. В частности, в Баткенской области – восемь человек, в Джалал-Абадской – 48, в Ошской – 64, в Чуйской – 4, в Нарынской и Иссык-Кульской по одному, в Бишкеке – 19.

"Говорить, что они больны – неправильно, они здоровы, просто находятся под чутким присмотром медиков", - подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.

По истечению 14 дней, если тест покажет отрицательный результат, они будут отпущены домой. Министр также ответил на вопросы журналистов об условиях содержания граждан на карантине.

"Мы заранее начали готовить обсервации. На месте бывшей военной базы "Ганси", раньше находились только граждане Китая, когда въезд в страну им был еще разрешен. Теперь только наши граждане, как и в Чуйской области.

"Там, где раньше находились казармы для солдат, мы все почистили, помыли, создали условия, где можно жить. Конечно, это не гостиница, но там есть душ, туалет. Сейчас нужно потерпеть и ждать. Круглосуточно по два медики там дежурят, в аэропорту "Манас" дежурит "скорая помощь". Хоть там и закрытая зона, мы установили режим, чтобы родственники могли передавать им какие-либо вещи и продукты. В карантине все граждане расселены по отдельным палатам", - рассказал глава Минздрава КР.

Чрезвычайную ситуацию, как повторил он, пока вводить не будут согласно действующему законодательству.