Карантин в детских садах Кыргызстана продлится до 8 апреля

Министерство образования и науки КР издало приказ о приостановлении деятельности детских садов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях исполнения решения Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространению короновируса на территории Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года министр образования и науки Каныбек Исаков издал приказ о приостановлении

деятельности дошкольных образовательных организаций, центров раннего детей.

Согласно приказу, с 20 марта по 8 апреля 2020 года приостанавливается деятельность дошкольных образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, центров раннего развития.

Начальникам отделов образования городов Бишкек и Ош, заведующим районными/городскими отделами образования поручено довести данный

приказ до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной

принадлежности, центров раннего детей.

В двухдневный срок поручено провести санитарную обработку во всех помещениях, находящихся на территории образовательной организации.

Согласно статьи 2 пункта 172 Трудового кодекса Кыргызской Республики сохранить заработную плату работникам дошкольных образовательных

организаций, финансируемых из бюджета Кыргызской Республики.