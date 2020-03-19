Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Карантин в детских садах Кыргызстана продлится до 8 апреля

192  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки КР издало приказ о приостановлении деятельности детских садов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях исполнения решения Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространению короновируса на территории Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года министр образования и науки Каныбек Исаков издал приказ о приостановлении

деятельности дошкольных образовательных организаций, центров раннего детей.

Согласно приказу, с 20 марта по 8 апреля 2020 года приостанавливается деятельность дошкольных образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, центров раннего развития.

Начальникам отделов образования городов Бишкек и Ош, заведующим районными/городскими отделами образования поручено довести данный

приказ до сведения руководителей дошкольных образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной

принадлежности, центров раннего детей.

В двухдневный срок поручено провести санитарную обработку во всех помещениях, находящихся на территории образовательной организации.

Согласно статьи 2 пункта 172 Трудового кодекса Кыргызской Республики сохранить заработную плату работникам дошкольных образовательных

организаций, финансируемых из бюджета Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386301
Теги:
детский сад, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  