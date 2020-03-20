Коронавирус как угроза нынешней власти

В конце февраля редакция VB.KG опубликовала интервью с прорицательницей Светой Тойгонбаевой, заявившей о том, что коронавирусом в Кыргызстане заболеют три человека. Прогноз оказался на удивление точным: на сегодня в нашей республике подтверждено три случая заражения опасной инфекцией.

Прогноз известного бишкекского астролога Нины Криницкой тоже начал сбываться. В начале года она составила довольно тревожный гороскоп для Кыргызстана.

- В 2020–м сильнейшие космические энергетические потоки затронут жизнь каждого из нас. Представьте, что вы попали в бурную реку. Кого–то захлестнет страх, и появится желание немедленно выбраться, - говорила Криницкая.

Она предупреждала, что в наступившем году не стоит недооценивать опасности: для слишком самоуверенных камнем преткновения может стать даже песчинка под ногами. А еще в этом прогнозе значился особенно сложный временной период для страны – вторая половина марта и первая половина апреля.

В прогнозы можно верить или нет. Это личное дело каждого. Однако, сейчас предсказанное воплощается в реальность и обстановка, действительно, становится непростой.

Коронавирус пока не стал поводом для масштабной паники. Хотя первая ласточка, знаменующая, что мы стоим всего в шаге от массовой истерии, уже пролетела. Помните, как на прошлых выходных бишкекчанам внезапно захотелось скупить всю муку в столице?

В такие времена властям важно сохранять контроль над ситуацией. Прежде всего, конечно, правительство должно сделать все, чтобы не допустить распространения вируса.

Потом, позже, придется разгребать экономические последствия. Они, несомненно, будут. Это нужно четко понимать. Коронавирус отразится на состоянии всех экономик мира, в замес попадает не только Кыргызстан. Так что, хорошо бы, чтобы правительство сегодня принимало дальновидные и взвешенные решения по поддержке бизнеса, чтобы как-то сократить масштаб негативных последствий.

С другой стороны, кому война, а кому - мать родна. В текущей ситуации находятся люди, которые стараются урвать как можно больше лично для себя. Речь о тех бизнесменах, которые необоснованно взвинчивают цены, а также о политиках, которые хотят набрать очков на популистских заявлениях. Их можно понять: выборы не отменили, зато есть запрет на массовые мероприятия. Поэтому отдельные представители истеблишмента сегодня так отчаянно хайпуют на коронавирусе, словно это их последний шанс заполучить симпатии избирателей.

При Атамбаеве коронавируса не было

Модный тренд сегодня критиковать правительство за коронавирус. Конструктивно или деструктивно – без разницы. Главное, вещать, что именно чиновники виноваты в том, что зараза пришла и к нам.

Кстати, примерно в такой формулировке сегодня на заседании ЖК озвучила свои мысли депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина. Изобличая членов правительства, она также добавила, что все случилось исключительно из-за их безалаберности.

Свою речь верная сторонница бывшего президента только что не закончила сакральной фразой: "А при Алмазбеке Атамбаеве коронавируса не было!" А жаль: в соцсетях появился бы соответствующий видеомем. Хоть посмеялись бы.

Флешмоб #Ынтымак "Объединим усилия и победим заболевание COVID-19 вместе!" - еще один сомнительный способ добиться избирательских симпатий. Сегодня на пленарной сессии парламентарии попозировали перед фото- и телекамерами с бумажками, на которых крупным шрифтом были напечатаны призывы не впадать в панику и быть сплоченными.

Зачем? Непонятно. Как это поможет кыргызстанцам бороться с коронавирусом? Тоже неясно. В общем, как пишут пользователи соцсетей, наши депутаты, как всегда, помогают, чем могут. То есть ничем.

Порадовала рационализмом только Евгения Строкова. Она возмутилась по поводу того, что никто не рассматривает ответственность чиновников, которые каждый день на заседании штаба по предупреждению распространения COVID-19 на территории страны ручались головой, что не допустят "ввоза" вируса, не справились со своей основной задачей – проследить за въезжающими гражданами из-за рубежа.

И тюрьмы распустить!

Тем временем, ситуацию в стране ставят под угрозу с неожиданной стороны. На днях Коалиция против пыток обратились к правительству Кыргызстана, указав, что в случае проникновения коронавируса в колонии могут быть проблемы.

"Заключенные в тюрьмах, СИЗО и ИВС могут оказаться одними из уязвимых групп людей. В колониях содержатся около 10 тыс. человек, и в случае проникновения инфекции в учреждение через персонал, адвокатов или вновь прибывших заключенных последние могут заразить всех. В их числе и персонал", - отметили в коалиции.

Правозащитники попросили "принять срочные неординарные меры для снижения риска инфекции в колониях и снижения риска осложнения отношений с осужденными". А именно: срочно провести ревизию правовой ситуации всех осужденных, подозреваемых, обвиняемых и задержанных и при наличии малейшей законной возможности освободить их.

Идею выпустить заключенных некоторых категорий из СИЗО и тюрем страны поддержал юрист Замир Жоошев. Это, к слову, адвокат Алмазбека Атамбаева.

У бывшего президента очень ловкий юрист. Сориентировался моментально: спровоцировать тюремный бунт, возможно, массовые беспорядки. А на этом фоне решить все уголовные и политические проблемы своих клиентов. Гениально.

Где же, вы господа меценаты?

Любопытное интервью на днях дал бирболовец (и бывший сопартиец Омурбека Бабанова) Алтынбек Сулайманов. Отвечая на вопрос журналиста, он назвал ошибкой нынешнюю линию поведения Бабанова.

"В 2010 году я и Бабанов вместе пошли на выборы в парламент в партии "Республика". Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев давали тогда совместное интервью. Тогда Текебаев напомнил ему знаменитую цитату Александра Македонского: "Тебя тоже зовут Омурбек, или измени имя, или ничего не бойся". Мы тогда не придали значения его словам, но теперь жизнь показывает, что он был прав. Кто отказывается от сражения, тот склоняет голову", – сказал Алтынбек Сулайманов.

Разговоры о пораженческих настроениях Омурбека Бабанова в преддверии выборов это прямой призыв к бывшему лидеру партии "Республика": есть группы депутатов, которые поддержат его возвращение в большую игру. Зачем? Ну ясно, что не ради великих реформ и свершений. Просто под эгидой политика-тяжеловеса политики калибра Сулайманова хотят и сами пройти в новый созыв ЖК.

Бабанов на провокацию не повелся. Хотя ход свой сделал – решил выделить 5 миллионов сомов на борьбу с коронавирусом. Ход дальновидный и достойный зрелого политика. И если сейчас Омурбек Токтогулович проявит выдержку и не ввяжется в политическую борьбу, что было бы крайне неуместно, то позже сможет собрать максимум политических дивиденды. Ему ведь и звезды это пророчили.

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Конечно, сегодня главной угрозой для благополучия кыргызстанцев остается коронавирус. Однако, есть и другие риски, в том числе общественно-политические, которые на фоне потенциальной эпидемии только набирают свою силу. Раскачать ситуацию в таких условиях легко. Поэтому хорошо, что сейчас страной руководит президент - не популист и шоумен, а прагматик. Без лишней драмы и пламенных речей он старается держать ситуацию под контролем. И это ему, к счастью, пока удается.

Автор: Анвар Ажиев