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В Оше закрывают рынки, приостановлено движение общественного транспорта

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- Оксана Гут
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В связи со сложившейся ситуацией в КР по коронавирусу, в городе Ош закрываются кафе и четыре рынка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Так, с сегодняшнего дня временно закрываются: центральный авторынок, рынок автозапчастей, вещевой рынок и рынок "Келечек". Такие меры принимаются в рамках профилактических действий.

Отмечается, что продовольственные базары и аптеки будут работать в прежнем режиме. Однако, гражданам рекомендуется не посещать места большого скопления людей. По возможности, оставаться дома.

Также стало известно, что с 20 марта в Оше приостанавливает работу общественный транспорт.

По всем возникшим вопросам, просьба обращаться на круглосуточный номер телефона доверия мэрии города Ош (03222) 5-53-84.

Напомним, накануне в Ноокатском районе Ошской области были выявлены еще трое заразившихся COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных составило 6 человек.


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URL: https://www.vb.kg/386322
Теги:
мэрия, Ош, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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