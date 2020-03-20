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США выделит Кыргызстану 66 миллионов сомов для борьбы с коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет более 66 миллионов сомов (913 тысяч долларов США) трем специализированным организациям для повышения способности Кыргызской Республики реагировать на продолжающуюся пандемию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Кыргызстане.

Основное внимание будет уделяться инфекционному контролю, профилактике заболевания, выявлению, диагностике, лечению и информированию общественности. Эти приоритетные области и мероприятия были разработаны в консультации с Министерством здравоохранения и правительством Кыргызской Республики.

Первым получателем гранта является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Работники ВОЗ будут сосредоточены на координации действий, клинической подготовке, лабораториях, эпидемиологическом надзоре и средствах индивидуальной защиты.

Второй получатель - Программа укрепления местных систем здравоохранения, реализуемая организацией Abt Associates. Помощь будет направлена ​​на профилактику и контроль инфекций, наблюдение и активное выявление случаев заболевания. При необходимости, программа может закупить дополнительные медикаменты для борьбы с болезнью.

Третий получатель - Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Помощь будет сосредоточена на информировании общественности о том, как избежать заражения, готовности сообществ и отслеживании контактов для тех, кто мог подвергнуться воздействию вируса.

Этот пакет экстренной помощи дополняет поставку средств индивидуальной защиты, которые USAID передал Министерству здравоохранения 11 марта 2020 года. Средства индивидуальной защиты включали 10 тысяч масок, 10 тысяч перчаток, 1400 хирургических халатов и 200 защитных очков. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Кыргызской Республики уже обеспечивает соответствующих сотрудников этими средствами по всей стране, чтобы они могли быстро и безопасно реагировать при оказании медицинской помощи возможным пациентам с COVID-19.

Эта помощь является частью усилий правительства США во всем мире по усилению потенциала стран-партнеров по предотвращению и контролю угроз инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ и пандемий как COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/386331
Теги:
грант, США, Кыргызстан, деньги, коронавирус, COVID-19
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