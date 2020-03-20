Карантин: До 8 апреля учителя отпущены домой для работы дистанционно

До 8 апреля учителя отпущены домой для работы дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования КР.

Отмечается, что все сотрудники образовательных организаций завершили третью четверть, сдали отчетность о проделанной работе, руководители организовали санитарную обработку школ.

В целях пресечения и недопущения на территории страны распространения короновируса учителя, работающие в общеобразовательных организациях, до 8 апреля 2020 года будут работать с учащимися дистанционно из дома. При этом руководители школ организуют дежурства в образовательных организациях для подготовки учащихся 11-х классов к ОРТ.

Напомним, в Кыргызстане до 8 апреля приостановили свою работу школьные и дошкольные учреждения, воспитатели детских садов также будут

находиться дома в указанный период.