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Карантин: До 8 апреля учителя отпущены домой для работы дистанционно

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- Оксана Гут
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До 8 апреля учителя отпущены домой для работы дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования КР.

Отмечается, что все сотрудники образовательных организаций завершили третью четверть, сдали отчетность о проделанной работе, руководители организовали санитарную обработку школ.

В целях пресечения и недопущения на территории страны распространения короновируса учителя, работающие в общеобразовательных организациях, до 8 апреля 2020 года будут работать с учащимися дистанционно из дома. При этом руководители школ организуют дежурства в образовательных организациях для подготовки учащихся 11-х классов к ОРТ.

Напомним, в Кыргызстане до 8 апреля приостановили свою работу школьные и дошкольные учреждения, воспитатели детских садов также будут

находиться дома в указанный период.


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URL: https://www.vb.kg/386334
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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