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Как превратить кризис в возможности для развития?

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- Нина Ничипорова
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Китай добился заметного успеха в борьбе с новой коронавирусной эпидемией, однако вспышки вируса зафиксированы в остальном мире. Ухудшение ситуации с глобальным распространением эпидемии вызывает панику на мировых рынках капитала.

Эпидемиологическая ситуация в Китае уже взята под контроль, в настоящее время на экономику влияет глобальная вспышка Covid–19. Нанесет ли это повторный удар китайской экономике?

Изучая степень влияния эпидемии в мире, следует учитывать следующие три фактора:

Во–первых, масштаб и длительность вспышки эпидемии. В связи с тем, что вспышки происходят в разных странах, очень сложно сформировать эффективный единый механизм изоляции на базе глобальной координации. Механизмы государственного управления в Европе и Америке значительно отличаются от китайских, полномочия правительств западных стран ограниченные, поэтому сложно сконцентрировать все ресурсы страны. Таким образом, в мировом развитии эпидемии переломного момента будет довольно сложно добиться в кратчайшие сроки, как это удалось сделать Китаю.

Во–вторых, степень экономической устойчивости основных стран мира и уровень колебаний на финансовых рынках. Бывшая глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен полагает, что при масштабной вспышке эпидемии американская экономика впадет в рецессию. Экономическая устойчивость развитых стран на фоне эпидемии несильная. Если распространение Covid–19 будет продолжаться и расширяться, спада мировой экономики не избежать. Важнее то, что развитие эпидемии, удар на рынке сырой нефти, а также политика количественного смягчения, которая проводится развитыми странами в ответ на эпидемию, может стать причиной скопления финансовых рисков и крупномасштабных колебаний.

В–третьих, степень удара на глобальную цепь поставок. Удар эпидемии на глобальную цепь поставок особенно заметен в автомобильной индустрии и цифровой сфере. Распространение нового типа коронавируса за границей, а также приостановка производства непременно приведет к остановке цепочки поставок и напрямую повлияет на экономику Китая.

Эти три фактора бросают серьезный вызов Китаю, однако пока еще рано делать конкретные прогнозы.

В ответ на эти три вызова Китаю следует реагировать следующим образом:

Во–первых, КНР необходимо активно продвигать мировое сотрудничество по профилактике и борьбе с новым типом коронавируса. Китаю нужно продолжать работу по противодействию эпидемии внутри страны, а также помогать Японии, Республике Корея, Ирану и Италии, оказывать поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как можно скорее одержать победу над вирусом.

Во–вторых, КНР необходимо прикладывать усилия для экономического восстановления страны. Китай является важным и ключевым элементом для многочисленных стран и транснациональных компаний в поддержании цепочки поставок и экономической деятельности. В связи с этим скорейшее восстановление китайской экономики благоприятно для экономической деятельности и цепочек поставок разных стран.

В–третьих, Китаю следует открывать свои двери, приветствовать и помогать предприятиям вкладывать инвестиции в страну. Одновременно с этим КНР необходимо развивать торговое и инвестиционное сотрудничество с Японией, Республикой Корея, АСЕАН и ЕС.

Несмотря на распространение эпидемии и падение мировой экономики, китайская экономика по–прежнему продолжает устойчиво развиваться, превращаться в крупнейший двигатель мирового экономического роста в 2020 году.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"


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URL: https://www.vb.kg/386371
Теги:
инвестиции, Китай, экономика, коронавирус
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