Приговор Исакову не изменен. Бишкекский горсуд вынес решение по делу о ТЭЦ

Сегодня, 23 марта, Бишкекский городской суд вынес приговор по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Где фигурантами, напомним, проходят Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев, Ольга Лаврова, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Бримкулов.

Председательствующая судья Ирина Воронцова зачитала резолютивную часть приговора. Согласно ему приговор Свердловского районного суда для всех подсудимых, за исключением Айбека Калиева, остается в силе. Ему горсуд снизил срок заключения с 15-ти до 14-ти лет.

Что касается материальной части, то суд постановил взыскать с Исакова, Сатыбалдиева, Лавровой, Калиева, Авазова, Назарова и Бримкулова в пользу Министерства финансов (в пользу "Электрических станций" исключили) - 5 млрд 439 млн сомов.