Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Приговор Исакову не изменен. Бишкекский горсуд вынес решение по делу о ТЭЦ

286  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 23 марта, Бишкекский городской суд вынес приговор по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Где фигурантами, напомним, проходят Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев, Ольга Лаврова, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Бримкулов.

Председательствующая судья Ирина Воронцова зачитала резолютивную часть приговора. Согласно ему приговор Свердловского районного суда для всех подсудимых, за исключением Айбека Калиева, остается в силе. Ему горсуд снизил срок заключения с 15-ти до 14-ти лет.

Что касается материальной части, то суд постановил взыскать с Исакова, Сатыбалдиева, Лавровой, Калиева, Авазова, Назарова и Бримкулова в пользу Министерства финансов (в пользу "Электрических станций" исключили) - 5 млрд 439 млн сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386408
Теги:
Жанторо Сатыбалдиев, Ольга Лаврова, Сапар Исаков, приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан, Айбек Калиев, ТЭЦ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  