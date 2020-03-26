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Акматова: Ни у одного из медиков заражения COVID-19 выявлено еще не было

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- Оксана Гут
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Ни у одного из медиков заражения COVID-19 выявлено не было. Об этом на онлайн пресс-конференции заявила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

Отметим, утром появилась информация о том, что в Кыргызстане у троих медицинских работников подтвердились случаи инфицирования. Однако, Акматова опровергла это сообщение. По ее словам, медработники, которые работали при выявлении зараженных коронавирусом, были размещены в обсервации.

На 16.00 часов новых случаев заражения не выявлено.

Акматова утверждает, что засекретить данные о количестве подтвержденных случаев инфицирования невозможно.

"Чтобы поставить диагноз, необходимо пройти анализ и лабораторные исследования. Они проводятся два или три раза. В других странах лабораторные исследования могут проводиться по четыре раза. Так что засекретить данные о зараженных коронавирусом невозможно", - подчеркнула она.

Представитель Минздрава рассказала о состоянии здоровья шести зараженных, которые были помещены в реанимацию.

"У шести пациентов с коронавирисной инфекцией также наблюдается пневмония. Некоторым из них жизненно необходим кислород, в связи с этим они были переведены в реанимацию", - сказала Айнура Акматова.

Также она отметила в ходе выступления, "говорить о том, что Кыргызстан локализовал распространение коронавирусной инфекции, пока рано".

В настоящее время отечественные квалифицированные специалисты готовят прогноз того, на какой месяц в стране придется пик заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/386526
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (16 материалов)
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