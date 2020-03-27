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Даниель Ажиев задержан, он был под воздействием легких наркотиков

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- Екатерина Улитина
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Даниэль Ажиев задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что во время освидетельствования установлен факт, что Ажиев находился под воздействием марихуаны.

Напомним, что 30-летний Даниэль Ажиев, позиционирующий себя как бизнесмен, выложил в социальные сети видеозапись, на которой используя оскорбительные выражения и ненормативную лексику высказался о народе Кыргызстана, а также обвинил депутата городского кенеша Темирлана Токобекова в крупной задолженности. Доказательств своих слов он не предоставил.

Следственная служба МВД начала досудебное производство по статье 313 Уголовного кодекса

(возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или

межрегиональной вражды (розни). По подозрению в совершении преступления 26 марта был задержан Даниель Ажиев. Он находится в изоляторе временного содержания.

Отметим, это у Даниэля Ажиева и ранее были проблемы с законом. В 2018 году он был признан виновным в организации студии вебкаминга. Он признал вину и получил штраф в 30 тысяч сомов. Судя, по его сообщениям в социальных сетях, он продолжает заниматься этим видом деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/386557
Теги:
задержание, наркотики, Кыргызстан, Темирлан Токобеков, МВД
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