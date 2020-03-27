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Сурабалдиева: Деньги со спецсчета должны дойти до каждого врача

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- Виктория Гунгер
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На спецсчете 45 миллионов сомов. Деньги должны дойти до каждого доктора. Об этом в соцсетях написала депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.

-Надо распределить эти деньги на врачей персонально. Но получить их должны все врачи, - отметила Сурабалдиева.

Граждане подобное предложения парламентария одобрили, но предложили самим вручать деньги медработникам.

- Иначе, до каждого врача они могут и не дойти, - пояснили пользователи.

Напомним, 25 марта в столице и ряде других областей было введено Чрезвычайное положение. В настоящее время медработники из-за эпидемии коронавируса вынуждены работать 24/7. Сегодня выявлено еще 14 случаев COVID-2019 в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/386577
Теги:
Минздрав, парламент, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш, медики
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