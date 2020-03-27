Коронавирус в Кыргызстане. В Токмаке устанавливают блокпосты (видео)

Сегодня, 27 марта, в Токмаке начали устанавливать санитарные посты. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Отметим, в Токмаке действует режим чрезвычайной ситуации, как и на всей территории республики. Через фильтрационные санитарные посты сейчас пропускают автотранспорт и пешеходов. .

Напомним, в Кыргызстане зарегистрировано 58 случаев заражения COVID-19, за последние сутки подтвердилось 14 новых случаев. С 22 марта в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации. В Оше, Бишкеке, Джалал-Абаде и в некоторых районах введен режим чрезвычайного положения.