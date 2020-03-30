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Боронов поддерживает введение 24-часового комендантского часа в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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Для пешеходов разработаны маршруты передвижений в столице. Об этом сегодня, 30 марта, во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Всего таких маршрутов более 400.

Боронов отметил, что эти меры помогут ограничить передвижение граждан по городу. Тем временем, он поддерживает введение 24-часового комендантского часа.

- Мы запретили людям выходить из дома ночью и вечером, но разрешили выходить им днем. Это может плохо кончиться. Пока мы не ввели комендантский час днем, но стараемся ограничить передвижение, - сказал Кубатбек Боронов.

Кроме того, он отметил, что в Бишкеке увеличено число блокпостов. Теперь некоторые из них охраняют не только милиция, но и вооруженные силы.

Пока схемы передвижений пешеходов не опубликованы.

Отметим, в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и в некоторых других городах введен режим чрезвычайного положения из-за опасности распространения коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/386644
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, пешеходный переход, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (38 материалов)
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