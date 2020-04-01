Уволили не за эпидемию, а за саботаж – депутат об отставке членов кабмина

Уже бывших вице-премьер-министра и министра здравоохранения Алтынай Омурбекову и Космосбека Чолпонбаева уволили не за эпидемию коронавируса в Кыргызстане, а за халатность и саботаж работы правительства. В этом уверена депутат ЖК Евгения Строкова. С VB.KG она поделилась мнением почему в разгар эпидемии было принято решение убрать ответственных за борьбу с недугом чиновников.

- Создавать видимость работы и работать – это разные вещи. Они (Алтынай Омурбекова и Космосбек Чолпонбаев) говорили много пустых слов, которые не совпадали с делом о готовности системы здравоохранения к вызовам. И ведь никто не просил от них невозможного, никто не ставил сверхзадач. Вполне можно было заранее обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками и костюмами. Можно было помещать прибывших из хаджа на карантин и выявлять у них заболевание, не подвергая других людей заражению. Но, эта работа была не выполнена. Это можно назвать саботажем. Я не хочу даже думать, зачем это было сделано. Неужели ради политических и партийных интересов поставили под удар здоровье нации? Но я уверена, что сложившаяся ситуация – не случайность, - считает Евгения Строкова.

Напомним, сегодня, 1 апреля, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Отметим, на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 111 пациентов.