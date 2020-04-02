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Коалиция против пыток в КР требует разгрузить тюрьмы и ускорить амнистию

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- Александр Тузов
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Как сообщила VB.KG исполнительный директор Коалиции против пыток в Кыргызстане Индира Саутова, она и ее коллеги по коалиции очень серьезно озабочены ситуацией в местах лишения свободы в связи с нынешней пандемией коронавируса.

Объединение правозащитных организаций направило специальное письмо премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву, в котором правозащитники рекомендуют правительству принять срочные меры по предупреждению вполне реально возможного "разгула СOVID -19 в местах заключения".

Основными вопросами, которые сейчас вызывают обеспокоенность у членов Коалиции против пыток, являются практические меры, принимаемые ГСИНом для соблюдения рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 в исправительных учреждениях. Имеются или закуплены аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения заключенных? Если да - то в каких объемах? Закуплены ли ГСИНом лекарственные препараты, перечень которых изложен во временных рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава КР. При отсутствии в распоряжении ГСИН ИВЛ аппаратов для лечения заключенных, как будет организовано направление осужденных для лечения в гражданские больницы, где такие аппараты имеются? Приняты ли ГСИН такие локальные документы? Кто из должностных лиц ГСИН несет персональную ответственность за принятие срочных мер для предупреждения распространения COVID-19 в местах заключения?

По сведениям Коалиции против пыток в Кыргызстане, "плана борьбы с распространением эпидемии в пенитенциарных учреждениях КР нет. Индивидуальных средств защиты для гигиены недостаточно. Любой случай распространения инфекции неминуемо приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы исполнения наказания с высоким риском для их жизней. Это - важнейшая проблема для здоровья заключенных и персонала учреждений", - настаивает Коалиция против пыток.

Необходимо, чтобы "Правительство оценило степень риска и приняла меры для снижения напряжения. Правительству Кыргызской Республики, в частности Государственной службе исполнения наказаний рассмотреть вопрос о сокращении числа осужденных путем надлежащего контролируемого или досрочного освобождения заключенных с низкой степенью риска, включая, например, лиц с предполагаемым условным освобождением".

Одновременно Коалиция против пыток направила письмо депутатам Жогорку Кенеша Наталье Никитенко и Исхаку Масалиеву с просьбой ускорить рассмотрение проекта Закона Кыргызской Республики "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне" в связи с пандемией коронавируса.

Как напоминает Коалиция против пыток, проектом этого Закона "предлагается освободить от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы, а также от наказаний, не связанных с лишением свободы: женщин и несовершеннолетних, впервые осужденных на срок до 5 лет; мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет; лиц с инвалидностью I и II групп; лиц, являющихся единственным кормильцем в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью I и II групп; лиц, впервые совершивших менее тяжкие преступления; беременных женщин; многодетных женщин; женщин и несовершеннолетних, не отбытая часть наказания которых на день вступления настоящего Закона в силу составляет менее одного года".

Как с явным сожалением сообщила VB.KG исполнительный директор Коалиции против пыток в Кыргызстане Индира Саутова, она и ее коллеги по коалиции, увы, ничего не услышали при прямой трансляции внеочередного пленарного заседания Жогорку Кенеша 1 апреля насчет скорейшего продвижения в связи с пандемией коронавируса принятия Закона Кыргызской Республики "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне".


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URL: https://www.vb.kg/386756
Теги:
амнистия, ВОВ, правительство, эпидемия, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев, ГСИН, Исхак Масалиев, Наталья Никитенко
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Сюжет: Коронавирус (45 материалов)
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