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"Большие деньги пойдут не малоимущим в кризис, а на "дешевый" референдум"

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- Виктория Гунгер
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Жогорку Кенеш КР, созданный на многопартийной основе в 2010-2020 годах полностью себя дискредитировал и абсолютно утратил доверие граждан. Понимая свой идейно-политический кризис и пользуясь тем, что народ отвлечен выживанием из-за коронавируса, депутаты ЖК решили, в крайне кризисное время, подсунуть народу нужный им референдум. Об этом на своей странице в соцсетях написал политолог Турат Акимов.

По его словам, 30 лет существует государство, а мы все ищем, что нам нужно.

- А если по итогам народ выберет парламентскую (действующую) форму правления? То мы истратим деньги на то, в чем давно кувыркаемся. Если выберем президентскую, то сразу станет ясно, кто заказчик. Хотя народ ждал совсем других вопросов: как дальше формировать парламент: 1. По исчерпывающей народное доверие партийной системе. 2. По одномандатной. Но такие вопросы на референдум они не вынесут. Но ясно одно - в госбюджете есть большие деньги, которые пойдут не на поддержку народа и малоимущих в карантин и кризис, а на "дешевый" референдум. Кстати, перед каждым таким шоу власти обещают, что жизнь улучшится. Так что поздравляю! – возмутился Турат Акимов.

Напомним, вчера, 1 апреля, депутат Курманкул Зулушев вынес на общественное обсуждение проект постановления о проведении референдума.


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URL: https://www.vb.kg/386764
Теги:
выборы, парламент, референдум, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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