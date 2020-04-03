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В Кыргызстане умер первый пациент с коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане умер первый пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщается в Республиканском штабе.

Смерть наступила 2 апреля. Пациент проходил лечение в Ноокатской территориальной больнице. Последние дни он находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациенту был 61 год, у больного имелись серьезные сопутствующие заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/386788
Теги:
Ноокатский район, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (50 материалов)
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Комментарии
Буча
03.04.2020, 10:34

Новый министр мз кр кажется не дружит с головой, хочет находящихся в обсервации распустить по домам ,ему родней 5000 чем 6 миллионов людей

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Ра
03.04.2020, 10:42

...лёд тронулся...

Соболезную.

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Офицер
03.04.2020, 12:51

При чем тут сопутствующие заболевания? В мире нет ни одного абсолютно здорового человека. Умер то он от Коронавируса, который завезли «богомолы», при помощи таких же богомолов, а пропустил в страну их Минздрав. Никто до сегодняшнего дня не понёс ответственности. Надо уголовные дела возбуждать и привлекать виновных лиц, пока народ не взбунтовал. Пусть отвечают перед всей страной!

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