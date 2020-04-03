В Кыргызстане умер первый пациент с коронавирусом

В Кыргызстане умер первый пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщается в Республиканском штабе.

Смерть наступила 2 апреля. Пациент проходил лечение в Ноокатской территориальной больнице. Последние дни он находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациенту был 61 год, у больного имелись серьезные сопутствующие заболевания.