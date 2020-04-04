Петров: Не везет горам Ала-Тоо на марках Кыргызстана!

Kyrgyz Express Post начал нынешний год с выпуска серии почтовых марок "Горы-семитысячники Кыргызстана".

На новинках запечатлены три высоко ценимые альпинистами вершины. Это пик Хан-Тенгри (разные источники определяют его высоту в 6995 метров или в 7010 метров, большинство все-таки в 6995), он находится неподалеку от стыка границ Кыргызстана, Казахстана и Китая. Это одна из самых красивых горных вершин, которая особо почитается местными жителями и именуется "Повелителем неба". Расположенный не очень далеко от Хан-Тенгри пик Победы (7 439 метров) - самая высокая горная вершина Кыргызстана. Этот пик не так часто посещается альпинистами из-за очень трудных для восхождения маршрутов и непредсказуемых погодных условий. Пик Ленина (7134 м) - горная вершина памирского Чон-Алайского хребта, расположенного между Кыргызстаном и Таджикистаном. Из-за относительной простоты маршрутов этот пик считается самым доступным для широкого круга опытных альпинистов.

Новая серия почтовых марок получила резко отрицательный отзыв ведущего краеведа Кыргызстана (автор многих книг и статей краеведческой тематики), бишкекского ветерана-геолога Владимира Петрова.

Эксклюзивно для VB.KG ветеран-геолог заявил: "Не везет горам Ала-Тоо на марках Кыргызстана! В 2000-м году к Международному году гор марка с пиком Хан-Тенгри была выпущена с зеркальным изображением. И вот опять ляпы на марках 2020 года, на сей раз выпущенных компанией Kyrgyz Express Post - Кыргызской экспресс-почтой… Наши знаменитые на весь мир семитысячники представлены на марках невыразительными снимками. Так красавец Хан-Тенгри выглядит на фотографии третьей по высоте вершиной вслед за пиками Чапаева и Максима Горького на хребте Тенгри-Таг, а высочайший в Заалайском хребте пик Ленина смотрится карликом между какими-то пиками слева и справа от него. Мало того, что эти снимки неудачные, так еще и пик Победы на английском языке вместо Victory Peak подписан Jengish Chokusu", - сетует краевед Петров.

К его словам надо добавить, что номиналы новых марок очень высокие: 50, 100 и 150 сомов. Практически весь тираж (по 8 тысяч у каждой марки плюс 2-тысячный тираж малого комбинированного листа из всех трех марок) прямиком идет на продажу коллекционерам-филателистам. Лишь теоретически эти марки могут быть использованы для франкировки почтовых отправлений корреспонденции через Kyrgyz Express Post.

И еще: очень жаль, что марки Kyrgyz Express Post печатаются в типографии Nova Imprim (Кишинев, Молдова). Полиграфические возможности Кыргызстана давно позволяют печатать почтовые марки у нас, а не отдавать заказы в далекую Молдову.

Эта проблема – вообще у нас острая. Ситуация редкостная, если не уникальная для стран-членов Всемирного почтового союза. У нас в Кыргызстане два назначенных Государственным комитетом информационных технологий и связи оператора по выпуску почтовых марок. Это не только названное ОсОО Kyrgyz Express Post, но и государственное предприятие "Кыргызмаркасы" при Госкомитете информационных технологий и связи.

Судя по отдельным у каждого из них интернет-сайтам, и работают они вполне отдельно друг от друга. ОсОО "Кыргызмаркасы" печатает марки в Молдове, а государственное предприятие "Кыргызмаркасы" – в Беларуси.

Иногда госпредприятие и ОсОО повторяют сюжеты друг друга. Так, сначала Kyrgyz Express Post разразился почтовой маркой в честь нынешнего Года мыши-крысы по восточному календарю, а затем "Кыргызмаркасы" выпустило целую мышино-крысино-календарную серию.

Жаль также, что и госпредприятие "Кыргызмаркасы" не размещает заказы на кыргызские марки в Кыргызстане.

И еще жаль, что Госкомитет информационных технологий и связи, "Кыргызмаркасы" и Kyrgyz Express Post остались сегодня недоступными для ответа на простой вопрос VB.KG: почему они пренебрегают кыргызстанскими производителями аналогичных полиграфических услуг по выпуску почтовых марок?

Ни один из значащихся на официальных сайтах телефонов не отвечает, а часть из них, по сведениям 109.kt.kg, зарегистрированы на других абонентов или отключены. Такие вот довольно спорные информационные технологии.