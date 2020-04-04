Вас обидел министр, мэр или комендант? Депутаты ЖК обещают помочь!

Сегодня, 4 апреля, Комитет по правопорядку Жогорку Кенеша во главе со своим председателем депутатом ЖК Натальей Никитенко объявил, что начинает прием жалоб от граждан о нарушениях со стороны госорганов в период действия чрезвычайного положения.

Как официально заявлено, этот Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции "для реализации представительской и контрольной функций Жогорку Кенеша и обеспечения более эффективной и бесперебойной связи с гражданами в период ЧП, открывает специальную электронную почту для приема писем и сообщений о нарушениях со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, о ситуациях требующих незамедлительного реагирования и жалоб".

Обещано, что письма с жалобами будут рассмотрены и направлены в органы прокуратуры и иные государственные органы для принятия решений и своевременного реагирования. Разумеется, просят оставлять в письме свои контактные данные для обратной связи.

Электронная почта для обращений: pravoporyadok7@gmail.com

Полный состав Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции таков. Председатель комитета – Наталья Никитенко, ее заместители – Искендер Матраимов и Урматбек Самаев, члены комитета – Жаныбек Бакчиев, Мирлан Жеенчороев, Камчыбек Жолдошбаев, Бакирдин Субанбеков, Абдыбек Дюшалиев, Бакытбек Жетигенов, Талант Мамытов и Зарылбек Рысалиев.