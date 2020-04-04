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Более 38 млн сомов выплатят медикам в качестве надбавок

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- Бакыт Басарбек
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Медицинским работникам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, будут выплачены надбавки. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, на эти цели будут направлены 38, 5 млн сомов.

"38 млн 559 тысяч 307 сомов будут направлены на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам, младшему обслуживающему персоналу и техническому обслуживающему персоналу, задействованному в проведении диагностических и лечебных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией.

Соответствующее решение принято на заседании Комиссии по распределению денежных средств, поступающих от физических лиц в виде добровольных пожертвований для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Кыргызской Республики.

Одновременно с этим было утверждено Положение о порядке распределения денежных средств, поступающих от физических и юридических лиц в виде добровольных пожертвований для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также гуманитарной и благотворительной помощи, поступающей для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.

Отметим, что по состоянию на 4 апреля 2020 года на единый счет для мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики поступило 96 млн 919 тысяч 729 сомов", - говорится в сообщении правительства.


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URL: https://www.vb.kg/386848
Теги:
правительство, Кыргызстан, деньги, медицина, коронавирус
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