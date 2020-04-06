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В Кыргызстане выявили еще 69 случаев заражения COVID-19. Всего 216 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 10:00 часов 6 апреля зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, все новые подтвержденные случаи были выявлены среди тех, кто находился в обсервациях, они были контактными.

Таким образом, в Кыргызстане на 6 апреля случаев заражения COVID-19 выросло до 216.

Джалал-Абадская область – 80

Ошская область – 94

Бишкек – 25

Баткенская область – 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Чуйская область - 5.


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URL: https://www.vb.kg/386864
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (55 материалов)
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