В Кыргызстане выявили еще 69 случаев заражения COVID-19. Всего 216 человек

В Кыргызстане на 10:00 часов 6 апреля зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.
По его словам, все новые подтвержденные случаи были выявлены среди тех, кто находился в обсервациях, они были контактными.
Таким образом, в Кыргызстане на 6 апреля случаев заражения COVID-19 выросло до 216.
Джалал-Абадская область – 80
Ошская область – 94
Бишкек – 25
Баткенская область – 4
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 3
Чуйская область - 5.