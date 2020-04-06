Пробы, выявленных за сутки зараженных COVID-19, не тестировались три недели

Почему за прошедшие сутки в Кыргызстане было установлено сразу 69 лабораторно- подтвержденных случаев COVID-19? На этот вопрос ответила советник министра здравоохранения КР по связям с общественностью Елена Баялинова, опубликовав его на своей странице в Facebook.

"Это связано с тем, что за прошедшие сутки были протестированы ранее замороженные пробы, отобранные у прибывших из Умры 12-13 марта. Пробы были отобраны и заморожены в период нахождения этих лиц в обсервации с 17 марта.

Как сообщили в оперативном штаба Минздрава КР, к сожалению, из-за отсутствия реагентов для проведения ПЦР-диагностики, не удалось провести тестирование проб прибывших из Умры и контактных своевременно, но благодаря своевременной обсервации было предотвращено возможное дальнейшее распространение COVID-19 среди населения", - написала она.

В настоящее время, по данным Баялиновой, Минздрав обеспечен всем необходимым и, следуя рекомендациям ВОЗ, продолжил ПЦР-тестирование.

Всего было заморожено около 8 тысяч проб, за прошедшие сутки из них уже проведено 800 анализов.

"И темпы диагностики будут наращиваться. В целях экономии за основу будет взят метод пулирования, когда берется 5-10 образцов, объединяется в одну пробирку и ставится один тест, если он выходит отрицательным, значит, считаются отрицательными все десять тестов. Но, если обнаружится положительный результат, то тогда на тестирование ставится каждый образец по отдельности", - рассказывает Елена Баялинова.

Всего в страну поступило таких тестов на 2200 образцов, сегодня поступит еще партия тестов - 20 тысяч из России.