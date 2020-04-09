Тепловизоры на санитарных постах начнут показывать достоверные результаты?

Минздрав КР признал, что тепловизоры на санитарно-карантинных постах показывали недостоверные результаты.

В соцсетях появились сообщения от граждан, проходящих санитарные посты, о том, что тепловизоры показывали у них температуру тела от 29 до 33 градусов (при норме от 35,5 °C). На вопросы, почему такие результаты, проверящие не смогли ответить.

Сегодня на онлайн брифинге замминистра здравоохранения КР Мадамин Каратаев вкратце прокомментировал эту ситуацию.

"Многие тепловизоры рассчитаны на комнатную температуру. Мы, во-первых, этого не знали. Потом, те сто штук, что вчера посол Китая передал в качестве гуманитарной помощи нам, они рассчитаны на внешнюю среду. Приборы, где есть погрешности, мы поменяем. Чтобы они без ошибок показывали результаты вне зависимости от погоды", - сказал он.

Вопросы о том, как так вышло, что больше двух недель людям мерили температуру по сути неисправными приборами и что было бы, если Китай не отправил гуманитарку с новыми тепловизорами, остались без ответа.

Что касается самого китайского груза, то он включает: реагенты ПЦР-диагностики и средства индивидуальной защиты (одноразовые комбинезоны, термометры, медицинские очки, перчатки и бахилы) для медицинских работников на общую сумму примерно 7 млн 690 тысяч сомов.