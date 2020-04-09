Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Тепловизоры на санитарных постах начнут показывать достоверные результаты?

103  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минздрав КР признал, что тепловизоры на санитарно-карантинных постах показывали недостоверные результаты.

В соцсетях появились сообщения от граждан, проходящих санитарные посты, о том, что тепловизоры показывали у них температуру тела от 29 до 33 градусов (при норме от 35,5 °C). На вопросы, почему такие результаты, проверящие не смогли ответить.

Сегодня на онлайн брифинге замминистра здравоохранения КР Мадамин Каратаев вкратце прокомментировал эту ситуацию.

"Многие тепловизоры рассчитаны на комнатную температуру. Мы, во-первых, этого не знали. Потом, те сто штук, что вчера посол Китая передал в качестве гуманитарной помощи нам, они рассчитаны на внешнюю среду. Приборы, где есть погрешности, мы поменяем. Чтобы они без ошибок показывали результаты вне зависимости от погоды", - сказал он.

Вопросы о том, как так вышло, что больше двух недель людям мерили температуру по сути неисправными приборами и что было бы, если Китай не отправил гуманитарку с новыми тепловизорами, остались без ответа.

Что касается самого китайского груза, то он включает: реагенты ПЦР-диагностики и средства индивидуальной защиты (одноразовые комбинезоны, термометры, медицинские очки, перчатки и бахилы) для медицинских работников на общую сумму примерно 7 млн 690 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387005
Теги:
гуманитарная помощь, Китай, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  