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Осужденного Осмонбека Артыкбаева досрочно лишили депутатского мандата

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- Оксана Гут
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Досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Осмонбека Артыкбаева. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

Такое решение принято сегодня, 9 апреля, на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

В ведомстве напоминают, что приговором Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года депутат Жогорку Кенеша КР Осмонбек Артыкбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 303 УК КР от 1997 года, частью 4 статьи 304 УК КР от 1 октября 1997 года.

23 марта 2020 года приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда обвинительный приговор Свердловского районного суда от 6 декабря 2019 года в отношении него с некоторыми изменениями оставлен в силе.

В соответствии со статьей 420 Уголовно-процессуального кодекса КР определение, приговор суда апелляционной инстанции вступают в законную силу с момента их провозглашения.

Так, 23 марта 2020 года вступил в законную силу приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда в отношении депутата ЖК КР.

Статьей 73 Конституции КР, статьей 65 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР", статьей 3 Закона КР "О статусе депутата ЖК КР" установлено, что полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него. Досрочное прекращение полномочий депутата Жогорку Кенеша по указанным основаниям осуществляется решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, принимаемым не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания.


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URL: https://www.vb.kg/387014
Теги:
Осмонбек Артыкбаев, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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