"Экзамен для правительства полностью провален" - кыргызстанцы

Экзамен для правительства, связанный с коронавирусом, полностью провален. У вас было время на подготовку к нему, но ничего не было сделано. Мы его встретили с пустыми карманами и отсутствием средств защиты. Такое мнение в Facebook написал пользователь Алекс В.

По его словам, у правительства действительно есть большое количество обязательств перед своим народом.

- Чтобы их выполнять, необходимо иметь достаточно средств в бюджете страны. В любом развитом государстве уход от налогов довольно серьезное преступление. Связанно оно с тем, что государство обязано заботиться о своих гражданах. Почему у нас на это смотрят сквозь пальцы? Почему с преступной халатностью игнорируют продажу контрабандного бензина и провоз контрабандной муки из Казахстана? Только на этом бюджет теряет около 10 000 000 000 сомов ежегодно!!! – возмутился пользователь.

Почему любые финансовые трудности решаются взятием очередного кредита, а не оптимизацией расходов и привлечением дополнительных доходов, спрашивает кыргызстанец.

- Уважаемые чиновники, вы являетесь не собственниками государства, а избираемыми сотрудниками, и ваша работа имеет крайне низкую оценку. У вас было время на подготовку к эпидемии, но ничего не было сделано. Мы его встретили с пустыми карманами и отсутствием средств защиты, - сетует пользователь.

Такую реакцию он дал на опубликованное Республиканским штабом заявление вице-премьера Эркина Асрандиева.