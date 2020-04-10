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Как будут оценивать школьников на дистанционном обучении?

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- Оксана Гут
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Минобраз КР подготовило специальные тесты для оценивания учащихся 4-11 классов в дистанционной форме

С 8 апреля все школы Кыргызстана официально перешли на дистанционное обучение. Вопросов остается много, как у учителей, так и у родителей школьников. Один из них - как объективно оценить успехи учеников. При этом учитывая, к примеру, что в семье может быть несколько детей разного школьного возраста и родителям, действительно, не хватает времени помочь каждому понять новую тему. Или доступ к обучению, в принципе, отсутствует: нет Интернета, телевизора, мобильника.

Видимо, понимая это, министерство образования и науки КР рекомендовало школам не учитывать оценки за четвертую (нынешнюю) четверть при выставлении итоговых годовых.

Но выставлять отметки за дистанционную работу учеников все же нужно. И в этом Минобраз полностью полагается на опыт и квалификацию самих учителей. А в поддержку им Национальный центр тестирования подготовил тестовые задания для учащихся 4-11 классов. Некий "срез", который может помочь оценить качество знаний, полученных школьниками дистанционно.

"Это наши рекомендации учителям, помощь для них. Они могут воспользоваться тестами, а могут и нет. Могут взять часть из них, давать ученикам в качестве домашнего задания или в качестве контрольных. Сначала мы публикуем тестовые задания, а через 3-5 дней ключи к ним. Да и сами школьники могут проверить себя на знание школьной программы", - рассказала VB.KG начальник отдела технологии и методики тестирования НЦТ МОиН КР Бактыгуль Шамшидинова.

Она отметила, что 6 апреля на сайте [urlhttp://ntc.kg/]www.nct.kg[/url] были загружены первые тесты, следующие появятся 12 апреля. И те, и другие на повторение пройденного материала в третьей четверти. 30 апреля задания будут уже на проверку знаний, полученных на дистанционном обучении. А 20 мая – итоговые, тестирования будут включать в себя вопросы по пройденному материалу за весь учебный год.

"Оценивать 1-3 классы сложно, до половины второго вообще идет безоценочная система. Поэтому для них тесты не предусмотрены. Задания для 4-х классов включают три предмета – родной язык, математика и родиноведение. Для 5-11 классов все предметы, тесты подготовлены на трех языках", - отметила Шамшидинова.

По ее словам, тесты пока можно использовать только офлайн – скачивать с сайта и самим распечатывать.

"Мы посмотрим, насколько они будут востребованы. Если учителям и ученикам они понравятся, то можно сделать тестирование онлайн. Сейчас, как раз, на уровне министерства идут переговоры с одним из сотовых операторов для воплощения этой идеи", - заключила собеседник.


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URL: https://www.vb.kg/387052
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, ученик, карантин
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