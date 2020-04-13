Православные отметили Вербное воскресенье, а католики – Пасху

В воскресенье, 12 апреля, около 200 миллионов православных христиан всего мира отметили один из важнейших праздников - Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

Как напоминается на сайте Бишкекской и Кыргызстанской епархии, в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Накануне, в городе Вифании, он воскресил своего друга по имени Лазарь. Жители Иерусалима, узнав об этом, встречали Господа, расстилая на его пути пальмовые ветки в знак почтения и уважения. В результате эти ветви стали символом данного праздника. В нашем климате пальмы не растут, поэтому еще на Руси их заменили ветками вербы, которая, напротив, распространена широко. Вербное воскресенье всегда было принято праздновать в храме, принимая участие в богослужении и освящая там веточки вербы. В этом году сделать это было невозможно из-за коронавирусного карантина.

Православные верующие Кыргызстана как и во многих других странах мира по Интернету и по телевидению смотрели 12 апреля,как патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. Из-за пандемии коронавируса в богослужении участвовало очень небольшое число верующих.

По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью. В ней, в частности, говорилось:

-Хотя в эти дни многие храмы нашей Церкви закрыты по требованию санитарных властей, но и в своих домах давайте крепко молиться и проводить время у телевизоров, когда там идут трансляции богослужений, - призвал патриарх Кирилл.

А католики всего мира, их около 1,2 маллиарда, отметили 12 апреля Пасху (православные будут отмечать ее 19 апреля). Глава римско-католической церкви папа римский Франциск призвал католиков "не поддаваться страху" во время пандемии коронавируса. Об этом понтифик заявил в ходе пасхальной мессы в соборе Святого Петра.

В этом году на пасхальной мессе из-за коронавирусной пандемии было лишь полтора десятка человек. В прямом эфире мессу слушали десятки миллионов католиков всего мира.

Тоже только полтора десятка приняло участие и в проведенном накануне Франциском пасхальном крестном ходе. Причем в нем участвовали две группы по пять человек: представители падуанской тюрьмы Due Palazzi и врачи из управления здравоохранения и гигиены Ватикана.