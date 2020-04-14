Гастарбайтеры будут брать власть в Кыргызстане? (видео)

Не "если", а "когда" - так нужно ставить вопрос о возвращении в Кыргызстан наших соотечественников - трудовых мигрантов. Эксперты сегодня говорят о том, что это станет дополнительной нагрузкой для нашей и без того ослабленной экономики. Однако, эффект гастарбайтеров будет шире - вернувшиеся, вероятно, смогут сильно изменить политическую политру страны.

Неизвестный фактор влияния

На самом деле сейчас мы не видим реальной картины происходящего с мигрантами. Извествно лишь, что часть людей, желавших вернуться на родину, застряла в аэропортах. Сколько их ? Трудно сказать. Издание kloop.kg писало со ссылкой на МИД КР о том, что по состоянию на 29 марта около 3,8 тысячи кыргызстанцев из 45 стран мира хотят вернуться в Кыргызстан. При этом совершеннно непонятно, сколько из них трудовые мигранты, а сколько туристы, например, или бизнесмены.

Отметим, по официальным данным, на миграционный учет в 2018 году в России поставлено 640 тысяч наших соотечественников. По неофициальным данным, в РФ работают свыше миллиона граждан Кыргызстана. И о том, как все эти люди живут на чужбине в условиях пандемии, мы не имеем ни малейшего представления.

При этом, очевидно, Кыргызстану придется принять тот факт, что мигранты ОБЯЗАТЕЛЬНО вернутся. Возможно, не все. Кому-то из наших соотечественников повезет сохранить рабочие места даже после пандемии. Остальные просто вынужденны будут приехать домой.

И что тогда? Отвечая на этот вопрос, эксперты высказывают похожие мнения: гастарбайтеры пополнят ряды безработных Кыргызстана. А еще, прогнозируют аналитики, они станут причиной политической дестабилизации в стране.

- Кыргызстан уже в самое ближайшее время столкнется с проблемами размещения и трудоустройства трудовых мигрантов, которые вернутся из других стран. Это задача не только экономическая, но и политическая. Сотни, а возможно и тысячи мигрантов могут оказаться фактором дестабилизации политической обстановки в стране. Поэтому Кыргызстану необходимы масштабные проекты, которые смогут задействовать трудовые ресурсы, - озвучил свое мнение в интервью VB.KG редактор экспертно-аналитического портала Polit.kg Аркадий Гладилов.

Действительно, крупные проекты - инфраструктурные, энергетические, те, которые смогут обеспечить людей работой снизить помогли бы снизить градус напряженности в обществе после пандемии. Но у нас таких проектов сейчас нет. Надеяться на то, что они появятся не приходится, учитывая в каком ключе в последнее время выстраивались и выстраиваются отношения КР и инвесторов. Так что, с точки зрения экономики, очевидно не будет ничего, что могло бы обеспечить занятость мигрантам.

Доктор политических наук Азамат Темиркулов также считает, что экономические проблемы перерастут в политические.Эксперт, констатирует, возможный продовольственный кризис, безработица и невыполнение государством своих обязательств, могут повлечь за собой спонтанные бунты, которые могут быстро перерасти в серьезные политические протесты с трудно-прогнозируемыми последствиями.

- Население Кыргызстана, имеющее опыт двух насильственных смен власти, крайне политизировано. Даже в период стабильности наш народ выражал крайнее возмущение коррумпированной элитой, а на фоне социально-экономического кризиса это недовольство может перерасти в неподконтрольную массовую агрессию, - говорит Темиркулов.

Будут брать власть

Недавно, в интервью VB.KG Омурбек Текебаев поделился точкой зрения о том, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции политическое поле Кыргызстана изменится за счет новых лидеров, которые появляются на местах и помогают сообществам самоорганизовываться в условиях ЧП и ЧС.

Умудренный опытом политик, в целом, прав. После пандемии в Кыргызстане появится множество новых политических персонажей - из сегодняшних активистов, а также из мигрантов. Бывшие гастарбайтеры при этом могут стать мощной политической силой - они представляют интересы народа, у них есть опыт самоорганизции и достаточно мотивации для того, чтобы хотеть поставить политическую реальность КР с ног на голову.

При этом, надо понимать, что, скорее всего, кыргызстанцы с энтузиазмом отнесутся к появлению новых лиц в политике. Дело в том, что у нас давно назрела смена политической элиты, но она затянулась.Отчасти потому что некому прийти на смену: многие молодые и энергичные люди вынуждены были ехать за границу, чтобы учиться, работать, реализовывать себя. Разумеется, не случись пандемии, все эти люди – способные организаторы и активисты, вероятно, попытались бы удовлетворить свои политические амбиции в России. Хотя бы на уровне местных органов власти. Но теперь подобное вряд ли возможно: в РФ, может статься, не будет места даже тем мигрантам, что просто хотят зарабатывать.

К слову, лидер здесь у мигрантов уже есть – Садыр Жапаров. Он, будучи за рубежом он основал политическую партию "Мекенчил", состоящую в основном из трудовых мигрантов. Наладил связь с людьми, которые вследствие безработицы на родине, трудились в других странах и были недовольны кыргызской властью. Создал группы в социальных сетях и мессенджерах, где активно делился своими идеями.

За время пребывания за границей он издал книгу собственного авторства "Десять лет в политике". В ней в хронологическом порядке описаны основные политические события, действия в них властей и оппозиции, начиная с 2005 года. Там подробно рассказывается о побеге Аскара Акаева из страны, описывается приход к власти Курманбека Бакиева, создание тандема с Феликсом Куловым, говорится о том, как сам Жапаров возглавил Агентство по предупреждению коррупции, о передаче пастбища Каркыра и акциях протеста оппозиции. Жапаров описал парламентские выборы 2010 года, трудности при создании коалиции большинства, политические торги при избрании спикера ЖК, премьер-министра и президента Алмазбека Атамбаева. Садыр Жапаров показал изнанку политической деятельности КР и дал нелицеприятные характеристики многим политикам старой закалки.

Его тесную связь с трудовыми мигрантами подтверждает видео, размещенное перед возвращением экс-депутата ЖК в КР в 2017 году. В нем его сторонники и мигранты из Кыргызстана в Москве обсуждают возможность прибытия в Бишкек для участия в митинге в поддержку Жапарова кыргызстанцев, работающих во всех регионах России.

Правда, сейчас Садыр Жапаров отбывает срок в колонии в Молдавановке. Что, впрочем, не мешает ему демонстрировать свое влияние на народные массы.

За последние несколько месяцев соратники Жапарова провели немало митингов в его поддержку - в столице и на малой родине политика, в Иссык–Кульской области. На акцию протеста в Тюпе, прошедшую в конце января, собралось около тысячи человек - весьма солидно для райцентра.

В феврале жители Жумгальского района Нарынской области вышли на митинг с требованием, чтобы прибывающих в Кыргызстан граждан Китая, работающих на строительстве дороги "Север-Юг", продержали в карантине пару недель и только потом выпускали на работу. Это случилось вскоре после того, как нарынчане акциями протеста добились отмены проекта по строительству торгово-логистического центра.

Эту серию митингов с антикитайскими лозунгами в Нарынской области тоже приписывают Садыру Жапарову. Основанием для этого стала опубликованная в Сети аудиозапись, где предположительно сторонники Жапарова договариваются об организации акций протеста.

А 2 матра в Бишкеке в поддержку Садыра Жапарова собрали акцию с революционным уклоном. Тут вроде бы все совпало: время года - весна, место - площадь Ала–Тоо, повод - освобождение жертвы политических репрессий. Подвезли участников из регионов, толкали речи с высокой трибуны, слушали акына - классика жанра. Результатом митинга стал драматический финал для некоторых буйных "митингантов", решивших завершить собрание прорывом на территорию "Белого дома". Их силовики разогнали водометами, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Неудачная концовка последнего по счету митинга, связанного с Садыром Жапаровым, не означает, что в будущем не будет новых, более успешных попыток. Тем более теперь, когда в страну вернутся мигранты, лидером которых, считается осужденный политик.