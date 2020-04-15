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Си Цзиньпин: Китайские врачи в кратчайшие сроки прибудут в Кыргызстан

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- Нина Ничипорова
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Китайские врачи в кратчайшие сроки прибудут в Кыргызстан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом в телефонном разговоре с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщил международный канал Центрального телевидения Китая CCTV, лидеры обоих государств обсудили ситуацию с коронавирусом в КНР и КР и поговорили о дальнейшем сотрудничестве между КНР и КР.

Си Цзиньпин отметил, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции является огромной угрозой для безопасности жизни и здоровья людей всех стран. В самый трудный момент борьбы с эпидемией коронавируса в Китае правительство Кыргызстана своевременно оказало гуманитарную помощь Китаю. Кыргызстан поддерживал Китай в этой трудной борьбе, выражая слова надежды на скорую победу над коронавирусом. Эти слова поддержки народ Китая никогда не забудет, они останутся в его памяти. Так поступают только настоящие друзья, какими являются китайский и кыргызский народы, между которыми давно сложились братские связи.

"Китай с пониманием относится к нынешним трудностям, с которыми столкнулась кыргызская сторона, и готов вместе с народом Кыргызстана бороться с эпидемией. И в последующем Китай готов продолжать оказывать Кыргызстану помощь в пределах своих возможностей, делиться опытом по профилактике и контролю над заболеванием, методами диагностики и лечения, а также готов направить 15 медицинских специалистов для борьбы с коронавирусом, которые в кратчайшие сроки прибудут в Кыргызстан. Я верю, что под вашим руководством Кыргызстан сможет преодолеть эпидемию в скором времени", - добавил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и стратегическими партнерами. Китай готов работать с Кыргызстаном, чтобы развивать концепцию сообщества единой судьбы человечества, укреплять сотрудничество как на двустороннем уровне и в многостороннем формате, каким является Шанхайская организация сотрудничества. Обе стороны должны усилить взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим основные интересы друг друга, содействовать совместному строительству инициативы "Один пояс - один путь", углублять сотрудничество в различных областях и вывести всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень.

Сооронбай Жээнбеков выразил искреннее восхищение тем, что Китай добился значительных результатов в борьбе с эпидемией, оказывает огромную поддержку и играет ведущую роль в глобальной борьбе с эпидемией. Эта эпидемия еще раз подтверждает актуальность, реальность и своевременность реализации концепции сообщества единой судьбы человечества. "Благодарим вас за заботу, проявленную к гражданам Кыргызстана, которые находились в Китае во время эпидемии, и за вашу своевременную поддержку и помощь Кыргызстану в борьбе с эпидемией. Кыргызстан был и останется самым надежным другом и партнером китайского народа. Кыргызстан готов углублять и далее сотрудничать с Китаем в различных областях экономики, сельского хозяйства, совместно строить "Один пояс - один путь", чтобы способствовать созданию светлого будущего для всего человечества", - сказал Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/387197
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков
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