В России коронавирусом заразились некоторые уроженцы Кыргызстана

Стали известны о первых случаях заражения в России уроженцев Кыргызстана. Информация об этом сегодня поступает в посольство КР в РФ.

Как уточнили в дипмиссии, речь идет не о согражданах, которые вынужденно задержались в стране из-за прекращения транспортного сообщения с Кыргызстаном и сейчас дожидаются возможности вылета или выезда. Среди них заболевших на сегодняшний день нет. Часть этих людей остается у родственников. Другие усилиями посольства и диаспоры на период ожидания были размещены в хостелах, где им, в числе прочих постояльцев, ежедневно измеряют температуру, интересуются состоянием здоровья.

В Москве к профилактике заболевания среди уроженцев Кыргызстана подключились их соотечественники, работающие в здешних лечебных учреждениях. Они консультируют по телефону, по интернету, но при необходимости, как заявлено, готовы и выехать к пациенту, располагая для этого необходимой защитной экипировкой. Связующим звеном здесь стало посольство, куда сегодня ежедневно обращаются по различным поводам многие граждане КР в России.

Пока дипмиссия располагает информацией лишь о нескольких инфицированных кыргызстанцах. В посольстве ведут мониторинг ситуации. И одновременно продолжают разъяснительную работу среди сограждан, направленную на соблюдение ими всех необходимых защитных требований в период пандемии.