Fox News: Пандемия COVID-19 началась в лаборатории в Ухане

Базирующийся в Нью-Йорке американский информационный канал Fox News разместил на своем сайте обширную статью со ссылкой на источники, что коронавирусная пандемия началась в китайской лаборатории Уханя.

По мнению источников, СOVID-19 имеет лабораторное происхождение, однако не разрабатывался как биологическое оружие. Как утверждает Fox News, нулевым пациентом была сотрудница лаборатории вирусологии Уханя, которой инфекция передалась от летучей мыши. Эксперименты, по данным СМИ, ставились, чтобы доказать превосходство Китая перед США в выделении вирусов и борьбе с ними. Утверждается, что впоследствии она заразила своего друга, а он стал разносчиком вируса среди других жителей Уханя.

Телеканал отмечает, что деятельность указанной лаборатории была направлена на то, чтобы "продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними". При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Президента США Дональда Трампа в среду вечером на брифинге для журналистов в Белом доме попросили прокомментировать данные Fox News о том, что новый вирус имеет естественное происхождение и что из-за нарушения правил техники безопасности им была инфицирована практикантка лаборатории вирусологии в Ухане, которая затем заразила своего молодого человека. Этот мужчина, по сведениям Fox News, принес инфекцию на один из местных рынков, откуда впоследствии и началось масштабное распространения нового коронавируса.

Однако Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. "Этого я говорить не хочу. Но скажу, что мы все больше слышим эту историю. Посмотрим… Мы весьма тщательно изучаем эту ужасную ситуацию", - сказал глава администрации США.

Он также отказался уточнять, обсуждал ли с председателем КНР Си Цзиньпином обеспокоенность Госдепартамента США относительно якобы ненадлежащих мер предосторожности в упомянутой лаборатории. "Не хочу обсуждать, о чем я с ним говорил относительно лаборатории. Просто не хочу это обсуждать. Это неуместно", - заявил Трамп.