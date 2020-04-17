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Бишкекские районные акимы ушли в народ - раздавать гумпомощь

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- Александр Тузов
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Сегодня советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова рассказала VB.KG, что вместе с акимом Свердловского района Муратбеком Осмоновым находится сейчас в жилмассивах Дордой-1 и Дордой-2, где у местного центра семейной медицины идет раздача гумпомощи.

По словам Алмамбетовой, огромный рынок "Дордой" сейчас полностью закрыт.

Понятно, что многие обитатели соседних жилмассивов остались без работы и без заработков, так что гумпомощь им, мягко говоря, "как нельзя кстати".

- Мы стараемся охватить абсолютно всех по-настоящему нуждающихся жителей, поэтому раздача проходит точечно по спискам и заявкам в колл-центры районных штабов, соцсетях и на сайте муниципалитета, - сказала она.

Советник мэра просит напомнить, что муниципалитет города Бишкек оказывает помощь по трем направлениям: по линии районных управлений соцзашиты, по линии отечественных и восточных благотворительных фондов, а также гумпомощь от предпринимателей столицы.

На сегодняшний день роздано 6 тысяч мешков муки нуждающимся семьям, по линии благотворительных арабских фондов порядка 8 тысяч горожан получили продуктовые корзины, работа продолжается, в общем, гумпомощь получат 14 тысяч человек.

Местные благотворительные фонды и бизнесмены подготовили 20 тысяч продуктовых наборов, раздача в самом разгаре.

По словам Алмамбетовой, на учете в управлении соцзащиты столичной мэрии состоят 16 тысяч 725 горожан, из них малоимущие семьи, одинокие пожилые, лица с ОВЗ, сироты, полусироты, вдовы, участники и инвалиды ВОВ, семьи погибших в апрельских событиях, участники боевых действий в Афганистане.

В целях поддержки горожан столичный муниципалитет заключил договор с компанией "Партнер Кей Джи", которая подготовила продуктовые наборы, на гумпомощь выделено порядка 6 миллионов сомов из местного бюджета. Главы районных администраций совместно с аксакалами в жилмассивах и кварталах активно участвуют в процессе раздачи.

Кроме того, сотрудники мэрии, городских служб и других частных компаний по собственной инициативе собирают средства, развозят помощь.

- Дорогие предприниматели, организации и фонды! Спасибо вам за неоценимую помощь в столь непростое время, ведь только вместе мы победим этот недуг! Бишкек – любимый милосердный город! Мы планируем поддержать порядка 70 тысяч горожан, - поясняет Алмамбетова.

Еще она просит огласить такой призыв. Дорогие горожане! Если вам нужна помощь или в ней нуждаются ваши соседи, пожалуйста, сообщите нам в районные штабы. Заявки принимаются круглосуточно.

Первомайский район: 661537, 0702 493993, 0990 644410;

Ленинский район: 656920, 0551 184328;

Свердловский район: 360707, 0703 906116, 0705 641833, 0705 038389;

Октябрьский район: 576550, 0555 401681, 0709 812324.

Волонтерский штаб мэрии: 0551 573989.


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URL: https://www.vb.kg/387296
Теги:
гуманитарная помощь, Ленинский район, новостройки, Октябрьский район, Первомайский район, рынок, Свердловский район, Дордой, мэрия
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