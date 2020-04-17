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В Кыргызстане за два месяца умерли почти 6 тысяч человек. Причины смерти

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане смертность в январе и феврале составила 5982 человека. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Так, самой распространенной причиной смертности в Кыргызстане остаются заболевания системы кровообращения – 3230 случаев. 722 человека умерли из-за новообразований, год назад по этой причине умерло на 47 человек меньше. Болезни органов дыхания унесли жизни 386 человек, болезни органов пищеварения – 324, инфекционные и паразитные заболевания – 113 человек. За этот же период в 2019 году от инфекций умерли 86 человек.

Из-за внешних причин скончались 395 человек. В том числе:

  1. ДТП – 127 человек
  2. Случайные отравления алкоголем – 37
  3. Самоубийства – 45
  4. Убийства - 23


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URL: https://www.vb.kg/387304
Теги:
Нацстатком, смертность, статистика, убийство, хронические болезни, Кыргызстан, коронавирус
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