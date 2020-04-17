В Кыргызстане за два месяца умерли почти 6 тысяч человек. Причины смерти

В Кыргызстане смертность в январе и феврале составила 5982 человека. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Так, самой распространенной причиной смертности в Кыргызстане остаются заболевания системы кровообращения – 3230 случаев. 722 человека умерли из-за новообразований, год назад по этой причине умерло на 47 человек меньше. Болезни органов дыхания унесли жизни 386 человек, болезни органов пищеварения – 324, инфекционные и паразитные заболевания – 113 человек. За этот же период в 2019 году от инфекций умерли 86 человек.

Из-за внешних причин скончались 395 человек. В том числе: