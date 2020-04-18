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Минздрав КР: С домашнего карантина сняты более 33 тысяч человек

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- Оксана Гут
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На сегодняшний день для проведения наблюдения за лицами находящимися на домашнем карантине созданы 255 мобильных бригад по всей республике. Мобильные бригады состоят из семейного врача, эпидемиолога, медсестры. Из них 40 бригад, это в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По словам директора ОЦСМ Свердловского района Джыргалбека Савданбекова, по их району начиная с конца марта, под медицинским наблюдением находились 950 человек.

"Мобильные бригады провели огромную работу, не так просто вести домашнее наблюдение, бывает трудно, когда население не хочет идти на контакт, полностью экипированная бригада вызывает опасения у соседей. Но медики не опускают руки, сегодня у нас остались под наблюдением только 43 человека, остальные после двухкратных отрицательных результатов анализов сняты с наблюдения", - отметил Джыргалбек Савданбеков.

С конца марта текущего года, как были организованы мобильные бригады, медицинские работники сняли с домашнего карантина 33661 человек, остаются под наблюдением 26671 человек по все республике.


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URL: https://www.vb.kg/387326
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (87 материалов)
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