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Видео кыргызского интернационалиста завоевало популярность в Интернете

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- Александр Тузов
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Люди разных конфессий и разных национальностей поздравляли друг друга всю неделю со Светлым Христовым Воскресеньем – Пасхой. В том числе и рассылками поздравительных картинок и видео. Самым оригинальным получилось видео рифмованного выступления пожелавшего остаться неизвестным водителя легкового автомобиля.

Энтузиаст на полном автомобильном ходу, но не превышая допустимой скорости, выразил свои мысли стихами на кыргызском и русском языках.

В стихах говорится, в частности, о том, что "Иисус Христос воскрес, раздаются поздравления целый день то там, то здесь. И не важно – русский ты, татарин или казах, кто ведет тебя по жизни - Боженька или Аллах. Главное, мы все – семья, земляки родные. Все живем в одной стране, все мы коренные! Так что – с праздником, друзья. Спасибо вам за интерес. Я скажу: "Бирге болсун! Воистину воскрес!"

Про энтузиаста-интернационалиста в чатах уже дружески шутят: "Мини-аккалпак на голове у него, больше не знают о нем ничего!"


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URL: https://www.vb.kg/387337
Теги:
кыргызский язык, религия, Русские в Киргизии, русский язык, автомобили, поздравление, Христианство
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