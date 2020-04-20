Видео кыргызского интернационалиста завоевало популярность в Интернете

Люди разных конфессий и разных национальностей поздравляли друг друга всю неделю со Светлым Христовым Воскресеньем – Пасхой. В том числе и рассылками поздравительных картинок и видео. Самым оригинальным получилось видео рифмованного выступления пожелавшего остаться неизвестным водителя легкового автомобиля.

Энтузиаст на полном автомобильном ходу, но не превышая допустимой скорости, выразил свои мысли стихами на кыргызском и русском языках.

В стихах говорится, в частности, о том, что "Иисус Христос воскрес, раздаются поздравления целый день то там, то здесь. И не важно – русский ты, татарин или казах, кто ведет тебя по жизни - Боженька или Аллах. Главное, мы все – семья, земляки родные. Все живем в одной стране, все мы коренные! Так что – с праздником, друзья. Спасибо вам за интерес. Я скажу: "Бирге болсун! Воистину воскрес!"

Про энтузиаста-интернационалиста в чатах уже дружески шутят: "Мини-аккалпак на голове у него, больше не знают о нем ничего!"