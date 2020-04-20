В Кыргызстане 14 новых зараженных COVID-19. Умерли за сутки еще двое

На 20 апреля в Кыргызстане выявлено 14 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек - 4

Чуйская область – 2

г.Ош – 4

Жалал-Абадская область - 3

Нарынская область - 1.

Таким образом, на сегодня по республике всего 554 зараженных коронавирусом - 311 женщины, 257 – мужчины.

Из них:

Джалал-Абадская область - 105

Ошская область – 147

г.Ош – 87

Чуйская область – 32

г.Бишкек – 115

Баткенская область – 6

Нарынская область – 68

Иссык-Кульская область – 8

Также, по данным Усенбаева, за прошедшие сутки в стране умерло 2 пациента с диагнозом COVID-19.

"Одна женщина в возрасте 70 лет в Чуйской области - она обратилась в больницу слишком поздно и оказать ей медицинскую помощь не представилось возможным. Также умер мужчина в возрасте 79 лет в г.Ош. У него были осложнения", - сказал главный санитарный врач.

Так, всего по республике умерли уже 7 человек от коронавируса.

За сутки из стационара выписано 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:

г.Бишкек – 10

Нарынская область – 1

Ошская область – 42

г.Ош – 7

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область - 1.

Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 201 пациент.