В Кыргызстане 14 новых зараженных COVID-19. Умерли за сутки еще двое

На 20 апреля в Кыргызстане выявлено 14 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности:
г.Бишкек - 4
Чуйская область – 2
г.Ош – 4
Жалал-Абадская область - 3
Нарынская область - 1.
Таким образом, на сегодня по республике всего 554 зараженных коронавирусом - 311 женщины, 257 – мужчины.
Из них:
Джалал-Абадская область - 105
Ошская область – 147
г.Ош – 87
Чуйская область – 32
г.Бишкек – 115
Баткенская область – 6
Нарынская область – 68
Иссык-Кульская область – 8
Также, по данным Усенбаева, за прошедшие сутки в стране умерло 2 пациента с диагнозом COVID-19.
"Одна женщина в возрасте 70 лет в Чуйской области - она обратилась в больницу слишком поздно и оказать ей медицинскую помощь не представилось возможным. Также умер мужчина в возрасте 79 лет в г.Ош. У него были осложнения", - сказал главный санитарный врач.
Так, всего по республике умерли уже 7 человек от коронавируса.
За сутки из стационара выписано 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19:
г.Бишкек – 10
Нарынская область – 1
Ошская область – 42
г.Ош – 7
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область - 1.
Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 201 пациент.