На 20 апреля в стране уже 140 зараженных коронавирусом медработников

Среди 14-ти новых случаев COVID-19 выявлено 6 медицинских работников. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Из них:

в Джалал-Абадской области – 3

г.Ош – 1

Нарынской области – 1

г.Бишкек – 1.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 140 случаев.

В том числе, 39 врачей, 58 человек - средний медперсонал, 23 - младший медперсонал, остальные 20 зараженных - другие специалисты административно-хозяйственной части.

"Выздоровели больше 10 медицинских специалистов. Они постепенно возвращаются к своей основной работе", - заключил Усенбаев.