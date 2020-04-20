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С начала апреля на соцвыплаты направлено почти 668 миллионов сомов

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- Александра Василькова
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По данным Центрального казначейства, расходы государственных учреждений на выплату заработной платы и отчислений на социальные нужды с 1 по 19 апреля 2020 года составили в общей сумме 667,9 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Эти средства были распределены следующим образом:

  1. выплата заработной платы в сумме 620,2 миллиона сомов;
  2. взносы / отчисления на социальные нужды в сумме 47,7 миллиона сомов.

Также сообщается, что на 19 апреля текущего года трансферты, предусмотренные Социальному фонду КР в сумме 1 миллиард 833,9 миллионов сомов, профинансированы в полном объеме.

Кроме того, Министерству труда и социального развития из республиканского бюджета были предусмотрены денежные средства в сумме 846,5 миллиона сомов (дополнительно 45 миллионов сомов) для выплат пособий, из них на 19 апреля 2020 года выделено 740,8 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/387360
Теги:
бюджет, пособия, Кыргызстан, деньги, Министерство труда и соцразвития, коронавирус, COVID-19, Министерство финансов
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