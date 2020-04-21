За сутки в Кыргызстане выявлено еще 22 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 21 апреля выявлено 22 новых случая COVID-19. Из них 7 медиков. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности:
г.Бишкек – 8
Ошская область – 3
г.Ош – 6
Нарынская область – 5.
Из новых случаев - 7 медиков: В Оше -2, в Ошской области - 2, в Бишкеке - 3.
Всего по республике на сегодня зараженных коронавирусом 590 человек.
Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 8 367:
- Близкие контакты (I категория) – 1 940
- Другие контакты (II категория) – 6 447.
На обсервации по Кыргызстану находится 714 человек.
За сутки из стационара было выписано 15 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них:
г.Бишкек – 4
Нарынская область – 1
Ошская область – 4
г.Ош – 6.
За все время выписано с выздоровлением по стране 216 пациентов.