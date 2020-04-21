За сутки в Кыргызстане выявлено еще 22 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 21 апреля выявлено 22 новых случая COVID-19. Из них 7 медиков. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

г.Бишкек – 8

Ошская область – 3

г.Ош – 6

Нарынская область – 5.

Из новых случаев - 7 медиков: В Оше -2, в Ошской области - 2, в Бишкеке - 3.

Всего по республике на сегодня зараженных коронавирусом 590 человек.

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 8 367:

- Близкие контакты (I категория) – 1 940

- Другие контакты (II категория) – 6 447.

На обсервации по Кыргызстану находится 714 человек.

За сутки из стационара было выписано 15 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них:

г.Бишкек – 4

Нарынская область – 1

Ошская область – 4

г.Ош – 6.

За все время выписано с выздоровлением по стране 216 пациентов.