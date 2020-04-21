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Смерть женщины от COVID-19 в Канте. В Минздраве рассказали подробности

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- Оксана Гут
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Накануне заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев сообщил о двух новых жертвах от коронавируса за сутки – мужчина 79-ти лет в Оше и женщина 70-ти лет в Чуйской области.

Последняя, как выяснилось, умерла в Ысык-Атинской территориальной больнице города Кант. И это первый случай распространения COVID-19 в этом городе. Первый кантовчанин с заболеванием, напомним, был выявлен в аэропорту и на территории самого Канта не находился. Редакция VB.KG связалась с координатором Минздрава по Чуйской области Бактыгуль Мамытовой, которая подтвердила эту информацию, пообещав дать позже подробный комментарий об этом очаге заражения.

В ходе брифинга сегодня, 21 апреля, замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев уточнил, из-за чего именно скончались эти люди.

"Мужчина находился в стационаре, получал лечение. В силу возраста у него имелись хронические заболевания. При заражении коронавирусом его иммунная система была ослаблена", - сказал главный санитарный врач, при этом отмечено, что все контактные с ним отслежены.

Сложнее с этим во втором случае. До сих пор неизвестно со сколькими именно людьми 70-летняя женщина контактировала, прежде чем у нее выявили вирус.

"По случаю в Чуйской области – она долго болела дома. Имела хронические серьезные заболевания. Долго не обращалась к медикам, от госпитализации отказывалась. Когда ее все же привезли в больницу, она была в тяжелом состоянии. Врачи на всякий случай проверили ее на коронавирус, чтобы не пропустить случай заболевания, проявили предостороженность. Анализы впоследствии подтвердились. Контакты пациентки установлены, исследованы - это пятеро человек близкие родственники. За контактными ведется наблюдение, они под домашним карантином... Потом, на сегодня эпидемиологи работают над установлением границ очага. Когда работа будет закончена скажем точное число контактных, - сообщил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/387391
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (94 материалов)
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