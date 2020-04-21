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Календарь Орозо-2020. 24 апреля начнется священный месяц Рамазан

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- Екатерина Улитина
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В пятницу, 24 апреля, начнется священный месяц Рамазан. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман.

ДУМК опубликовал календарь Орозо-2020.

В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции Духовное управление мусульман Кыргызстана рекомендует верующим изменить некоторые привычки и требования по соблюдению поста. Рекомендуется проводить ифтар дома в кругу семьи, в уединении совершать таравих намаз. Отдавать пожертвования садака и закет также следует не нарушая правил карантина.


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URL: https://www.vb.kg/387401
Теги:
Орозо айт, религия, Кыргызстан
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