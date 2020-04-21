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Общий государственный долг КР снизился на 10 миллионов долларов

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- Александра Василькова
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По данным Министерства финансов на конец февраля объем государственного долга Кыргызстана составил 4 миллиарда 606 миллионов 130 тысяч долларов.

На конец января госдолг составлял 4 миллиарда 616 миллионов 560 тысяч долларов, то есть за месяц он снизился больше, чем на 10 миллионов долларов. Сообщается, что снижение госдолга произошло за счет погашения обязательств республики по внешним займам.

На внешний долг приходится 3 миллиарда 860 миллионов 870 тысяч.

При этом, больше всех Кыргызстан по-прежнему должен КНР. Общая сумма займов у Экспортно-Импортного банка Китая составляет 1 миллиарда 793 миллиона 250 тысяч долларов. Это почти 45 процентов от общего объема внешнего долга.

Отметим, на погашение внешнего госдолга Кыргызстана в апреле текущего года предусмотрены средства в сумме 3 миллиарда 741 миллион 500 тысяч сомов, что в пересчете на доллары по текущему официальному курсу составляет 4 миллиона 659 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/387410
Теги:
бюджет, долг, Кыргызстан, деньги, Министерство финансов
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