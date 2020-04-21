COVID-19 добил кыргызскую систему здравоохранения?

Работа медиков в условиях ЧП и отечественного здравоохранения - это настоящий подвиг. Плачевное состояние государственной медицины демонстрирует насколько сильно деградировала система.

Медики тоже болеют

По последним официальным данным на сегодня в Кыргызстане подтверждено 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 147 заболевших – это медицинские работники.

Врачи - 42; Средний медперсонал - 61; Младший медперсонал - 24; Специалисты хозчасти - 20.

Высокая степень заражения медработников – это сегодня всеобщая проблема. Доктора, медсестры и персонал больниц находятся в непосредственной близости к инфицированным и подвержены не просто заражению, а получению вируса в больших дозах. А если у них еще и нет необходимой защиты или они ими пренебрегают из-за халатности, то ситуация становится еще более сложной.

С самого начала режимов ЧС и ЧП в СМИ и социальных сетях сообщались тревожные сигналы врачей и медсестер о полном отсутствии нормальных условий труда при повышенных рисках работы. Заявлялось, что медицинскому персоналу не выделяются жизненно важные средства защиты: специальные костюмы, респираторы, даже обычные одноразовые маски и перчатки.

Один из недавних случаев: в социальной сети Twitter кыргызстанского сегмента молодой врач Бектур Апышев рассказал о проблеме с транспортом для медработников, а также об отсутствии нормальных средств индивидуальной защиты для медиков. Позже он удалил свой профиль, а вскоре в соцсетях распространили видео, на котором молодой врач извиняется. Такой фактически была реакция властей на откровения медика.

К слову, общественность поддержала молодого специалиста. Пользователи Сети даже запустили флешмоб, в котором они извинялись за правду.

Надо понимать, что проблема ненадлежащего обеспечения безопасного труда медиков существует не только в Кыргызстане. Во всем мире врачи жалуются на нехватку средств защиты и даже показывают лайфхаки по их созданию из подручных средств.

Хотели дать денег. Но передумали

На трудности медработников в условиях ЧП обратили внимание парламентарии. Группа депутатов разработала поправки в закон о статусе медицинского работника. Инициаторы законопроекта предложили отдельной статьей прописать права медицинских работников в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Согласно документу, при введении ЧС и ЧП Минздрав за счет республиканского бюджета обязан организовать транспортную доставку медицинских работников до работы и обратно, обеспечить их средствами индивидуальной защиты и надлежащими условиями работы.

Правительство депутаты предлагают обязать выплачивать медработникам государственных и муниципальных организаций здравоохранения, подвергающимся высокому риску нанесения вреда здоровью, компенсации не ниже двух окладов по занимаемой должности. Медикам же, исполняющим свои профессиональные обязанности в санитарно-карантинной зоне, выплачиваются компенсации не ниже десяти окладов.

В случае работы во время эпидемии медики могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск по истечении 6 месяцев после ликвидации эпидемии.

Также в законопроекте содержится норма о том, что медицинский работник государственных и муниципальных организаций здравоохранения подлежит обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета. В случае смерти вследствие заболевания, полученного в период работы, семье медика выплачивается страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью о праве на охрану здоровья, согласно которым государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств оплачивают медицинским работникам расходы на вакцинацию и лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, а также обеспечивают проведение периодических обязательных медицинских осмотров.

Законопроект был внесен на рассмотрение в ЖК, но пока не принят.

Вместе с тем, еще в конце марта было решено, что часть денежных средств, поступивших для мероприятий по COVID-19, направят на выплату доплат медицинским работникам, находящимся на территориях, где зафиксированы очаги коронавирусной инфекции, задействованным при выявлении и лечении лиц с COVID-19. Решение было принято специальной комиссией по распределению денежных средств с депозитного счета для финансирования мероприятий, направленных на ликвидацию коронавирусной инфекции на территории республики.

Однако, до сих пор никаких доплат медики не получили.

Как сообщила СМИ депутат ЖК Аида Исмаилова проблемы с выплатой произошли из-за чистки списка, потому что на местах чиновники от Минздрава добавляли своих.

А несколько дней назад в соцсетях опубликовали документ, подписанный министром здравоохранения Сабиржаном Абдикаримовым, который отменил приказ ведомства за № 235 "Оплата работникам за время простоя во время эпидемиологической ситуации по COVID-19". Согласно информации Минздрава, выплаты будут производиться в рамках распоряжения правительства, которое пока еще только разрабатывается

Это, разумеется, не добавило оптимизма врачам. Медицинские работники Центров семейной медицины Бишкека и Чуйской области обратились в правительство с просьбой пересмотреть условия их работы. Сотрудники медучреждений сообщили о непростой ситуации, в которой оказались в дни эпидемии коронавируса.

В общем тренде

Надо отметить, что тема "врачи и деньги" общемировая. Дело в том, что коронавирус показал несовершенство систем здравоохранения во всех странах мира. Более того, он поставил под сомнение даже компетентность работы Всемирной организации здравоохранения.

На основании этих сомнений на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что именно ее действия привели к масштабной вспышке коронавирусной инфекции. И решил приостановить финансирование ВОЗ Соединенными Штатами. Это серьезный удар по имиджу и бюджету организации, поскольку США ежегодно направляли ВОЗ до полумиллиарда долларов. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются "ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса".

Остроты этому конфликту придает тот факт, что Тайвань обнародовал электронные письма, которые были отправлены в ВОЗ в декабре. В них правительство Тайваня предупреждало организацию во главе с Тедросом Адханом Гебреисусом о том, что неизвестный вирус вызывает атипичную пневмонию. ВОЗ заверила, что такого письма никогда не было.

В общем, Всемирной организации здравоохранения, похоже, закончится не скоро, чревато серьезными последствиями для международного института, возглавляемого Тедросом Адханом Гебреисусом.

Одна сторона медали

В Кыргызстане корни проблем здравоохранения лежат довольно глубоко , точнее они начались со времен обретения республикой независимости. Если в Киргизской ССР медицина интенсивно развивалась, то после развала СССР ее в основном реформировали с целью сокращения расходов.

Цифирь В 1980 году в республике работало 267 больничных учреждений на 43 600 коек. По данным Нацстакома на 2018 год, в КР работает 187 больниц, число больничных коек тоже сократилось – до 26 634.

Причем в этой части реформаторы, в общем-то, преуспели. В 2019 году общий бюджет страны составил 167 миллиардов 615 миллионов сомов. Минздраву выделили 1 миллиард 623 миллиона сомов, а в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования ушло 10 миллиардов 85 миллиона сомов. Все вместе – менее 8 от госбюджета. Не густо, особенно, если учесть, что в Кыргызстане очень слабая система контроля за денежными потоками в сфере здравоохранения.

Уже бывший министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев, известный в народе как министр-фармацевт, тоже успел зарекомендовать себя как реформатор. При нем была изменена система начисления зарплат медикам, а также начата оптимизация в центрах семейной медицины. Смысл последней реформы – в том, чтобы медиков узкой специализации превратить в семейных врачей путем обязательной сертификации.

Некоторые медики, впрочем, выступили против этого новшества, аргументируя это тем, что нельзя терапевта в короткий срок перековать в гинеколога, эндокринолога или педиатра. Итогом реформы, по мнению ее противников, должны стать полный провал государственной медицины, поскольку действия Минздрава создавали условия для частных клиник с их хорошим оборудованием и профильными услугами.

Все реформы государственной медицины в КР, какими бы они не были, не дали главного – готовности системы здравоохранения к серьезным вызовам. В том числе в части компетентности и ответственности медработников.

Официально в Кыргызстан COVID-19 завезли в середине марта - тогда вирус подтвердился у трех жителей Сузакского района. И хотя бывший министр утверждал, что поводов для паники нет, что у Минздрава есть все силы и возможности для противодействия вирусу, уже тогда многим было понятно, что отечественной медицине, в ее нынешнем виде, не справится с ситуацией.

Об этом можно было судить уже по тому, как была организована работа по усилению санитарно-эпидемиологического контроля на пунктах въезда в страну.

Например, в феврале и начале марта, когда всех, прибывших из Китая и других стран, где зафиксировано большое число зараженных, должны были тщательно проверять на границе и отправлять в обязательный карантин, кыргызстанцы в социальных сетях жаловались, что проверка проводится формально, а люди, прилетающие из опасных с эпидемиологической точки зрения стран, беспрепятственно въезжают в страну. В этом, как ни крути, бывший министр не виноват - на местах работали рядовые медики, халатно отнесшиеся к выполнению поставленных перед ними задач.