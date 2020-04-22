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В КР не будут штрафовать за отсутствие маски. Как это связано с президентом

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- Екатерина Улитина
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Штрафов за отсутствие маски на лице не существует. Об этом сообщил представитель комендатуры столицы Улан Джумаков в социальных сетях.

- Распространяемая информация о штрафах за пребывание в общественных местах без масок не соответствует действительности и является недостоверной, - написал Джумаков.

Отметим, ранее бишкекчане были уверены, что за появление в общественном месте без маски, им грозит штраф в одну тысячу сомов. Об этом сообщало правительство и официально оповещал республиканский штаб по борьбе с коронавирусом. Сообщение было размещено на аккаунте штаба 4 апреля.

С этого момента начались споры о необходимости подобного штрафа. На заседании ЖК, правительство утверждало, что штрафы есть, а Минюст заявил, что такой нормы в законах не существует.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 7 апреля высказал свою позицию о ношении масок в общественных местах:

- ... Штрафа именно за отсутствие маски нет, однако существуют штрафы за нарушение правил режима ЧС и ЧП и за не соблюдение санитарно-карантинных мер. Мы в первую очередь заботимся о вашем здоровье, и мы призываем соблюдать меры осторожности и гигиены, и в связи с этим просим вас надевать маски, - сказал Орозалиев.

По данным, комендатуры, с начала действия ЧП ни одного человека не оштрафовали за появление на улице без медицинской маски.

Однако, споры вспыхнули с новой силой в понедельник, когда аппарат президент опубликовал фотографии Сооронбая Жээнбекова во время посещения штаба по распределению гуманитарной помощи в Бишкеке. Глава государства на всех фотографиях был запечатлён без медицинской маски.

Пользователи соцсетей даже потребовали оштрафовать президента за нарушение правил чрезвычайного положения. В ответ на это предложение представитель комендатуры заявил, что такого штрафа не существует. Тем самым поставив точку в открытой дискуссии.

Отметим, что в медицинском сообществе до сих пор нет определенного мнения о пользе ношения медицинских масок. В местах, где скапливается много людей, средство защиты, действительно, может защитить здоровье людей, но при условии соблюдения всех правил использования. В других условиях маски могут быть не только бесполезными, но и вредными для здоровья.

Кстати, в указе президента о введении чрезвычайного положения от 24 марта есть упоминание о медицинских масках. Звучит оно так: "изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты". О штрафах, и об обязательном ношении на лице этого предмета ни разу не упоминалось.

А как у них?

Власти многих стран штрафуют своих граждан за отсутствие маски.

Китай - около $700

Италия - $220

Южная Корея - $8000

Узбекистан - $23

Казахстан - штрафа нет, но сотрудники полиции могут заставить надеть маску или оштрафовать за нарушение карантина.

Россия - штрафа нет, но власти рекомендуют пользоваться индивидуальными средствами защиты


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URL: https://www.vb.kg/387442
Теги:
президент, чрезвычайные ситуации, штраф, Кыргызстан, маски, Сооронбай Жээнбеков
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