Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ЧП в Бишкеке: Закона, запрещающего ходить без маски, нет, а штраф есть

382  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В законодательстве Кыргызстана нет норм, которые позволяют штрафовать граждан за отсутствие на лице медицинской маски. Об этом сегодня, 7 апреля, в ходе брифинга сообщил комендант Бишкека, замминистра МВД Алмазбек Орозалиев.

- Штрафа именно за отсутствие маски нет, однако существуют штрафы за нарушение правил режима ЧС и ЧП и за не соблюдение санитарно-карантинных мер. Мы в первую очередь заботимся о вашем здоровье, и мы призываем соблюдать меры осторожности и гигиены, и в связи с этим просим вас надевать маски, - сказал Орозалиев.

Отметим, ранее республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за появление на улице без маски, гражданину грозит штраф в 1000 сомов. Однако, в кодексах КР нет упоминаний о ношении масок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386914
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (60 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  