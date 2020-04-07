ЧП в Бишкеке: Закона, запрещающего ходить без маски, нет, а штраф есть

В законодательстве Кыргызстана нет норм, которые позволяют штрафовать граждан за отсутствие на лице медицинской маски. Об этом сегодня, 7 апреля, в ходе брифинга сообщил комендант Бишкека, замминистра МВД Алмазбек Орозалиев.

- Штрафа именно за отсутствие маски нет, однако существуют штрафы за нарушение правил режима ЧС и ЧП и за не соблюдение санитарно-карантинных мер. Мы в первую очередь заботимся о вашем здоровье, и мы призываем соблюдать меры осторожности и гигиены, и в связи с этим просим вас надевать маски, - сказал Орозалиев.

Отметим, ранее республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за появление на улице без маски, гражданину грозит штраф в 1000 сомов. Однако, в кодексах КР нет упоминаний о ношении масок.