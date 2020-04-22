Двух бывших премьер-министров КР и экс-директора "ЭС" этапируют в колонии

Бывших премьер-министров Кыргыгызстана Жанторо Сатыбалдиева и Сапара Исакова, а также экс-гендиректора "Электрических станций" Салайдина Авазова этапируют из СИЗО-1 в Бишкеке в колонии. Решение было принято сегодня, 22 апреля, специальной комиссией ГСИН.

Всего комиссия рассмотрела место отбывания наказания и режима содержания 86 осужденных. В том числе Сапара Исакова, Салайдина Авазова и Жанторо Сатыбалдиева. Они осуждены по делу о модернизации ТЭЦ.

- Согласно части 5 статьи 72 Уголовно-исполнительного кодекса КР, специальной комиссией принято решение определить режим и место отбывания наказания Сапара Исакова в учреждении №8 общего режима, Жанторо Сатыбалдиева в учреждении 47 общего режима, Салайдина Авазова в учреждении №27 общего режима, - сообщили в пресс-службы ГСИН.

Напомним, сегодня адвокат Сапара Исакова сообщил о переводе бывшего премьер-министра из СИЗО в колонию. Тем временем в Первомайском районном суде продолжается рассмотрение дела о реконструкции исторического музея, где обвиняемым также является Сапар Исаков. Колония, в которую его переводят находится в селе Петровка Чуйской области.