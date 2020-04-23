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Люди в ак-калпаках появились на росписях Свято-Воскресенского собора

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- Александр Тузов
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Важное событие в культурной жизни многоконфессионального Кыргызстана. В Свято-Воскресенском кафедральном соборе завершена роспись интерьера алтарной части.

Роспись Свято-Воскресенского кафедрального собора началась вскоре после завершения его реконструкции. Работа ведется с лета 2018 года специалистами российской иконописной мастерской "Иконоград" (Россия).

Как сообщают в управлении Бишкекской и Кыргызстанской епархии, художники расписали около 880 квадратных метров сводов и стен храма немецкими красками высокого качества. Отличительными чертами этих красок считаются глубокое проникновение и защита от выцветания.

Сюжетная линия настенных изображений определена правящим архиереем епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом. В алтарной части - две фрески, указывающие на важные события земной жизни Иисуса Христа – Рождество Спасителя и Его Крещение.

На фреске, посвященной Рождеству Спасителя, представлены и пастухи в необычных для евангельских сюжетов головных уборах - ак-калпаках. Как пояснили корреспонденту VB.KG, замысел художника - в демонстрации великой общности народов.

Надо добавить и то, что с глубокой древности и пришедших к Спасителю трех волхвов изображали в персидских шапках.

Как поясняется на официальном сайте https://pravoslavie.kg, "на центральной стене – Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, в честь которого освящен собор. С северной "женской" стороны изображены жены-мироносицы. С южной "мужской" – путешествие Иисуса Христа с учениками – Лукой и Клеопой в Эммаус. Все сюжеты увязаны в общую событийную линию. В купольной части изображены Архангелы".

Руководитель проекта Мария Иванова на официальном сайте епархии делится впечатлением от проделанной работы:

- Так как храм освящен в честь Воскресения Христова, вся роспись носит праздничный, немного сказочный характер, тему рая. У нас также много орнаментальной росписи, которая придает общему виду благолепие и радость.

Как подчеркивают в Свято-Воскресенском соборе, работа еще не закончена. Вскоре мастера приступят к росписи основной части собора.

Добавим, что завершение росписи одновременно станет и завершением по-настоящему грандиозного капитального ремонта главного собора Бишкека и всего Кыргызстана.

…Несколько лет назад епископ Даниил рассказал в интервью автору этих строк, что изначально планировался "просто ремонт", который чем дальше, тем больше перерастал в масштабную реконструкцию от фундамента до гидроизоляции стен и создания противосейсмических конструкций.

Действительно, старинное здание (часть его, по сведениям епархии, была сооружена чуть ли не в 1936 году) проще - и даже дешевле! - было полностью разобрать и отстроить заново. Но православную святыню, замечательный памятник истории, одну из визитных карточек всей республики, сносить, конечно, не стали.

Особенно сложным оказалось совмещение этой части здания с восточным приделом, сооруженным в 2010 году, но технические сложности успешно преодолели.

Самое главное - высота потолка былаподнята на несколько метров, так что изнутри храм теперь стал совсем иным. Все что раньше здесь нередко бывало и тесновато, и душно.

Опять–таки очень непросто оказалось связать принципиально новую крышу со старыми стенами, но и это преодолели.

Получился целостный соборный комплекс, интерьеры которого, на удивление, схожи с таким замечательным образчиком современной православной архитектуры, как соборный храм Святого Игоря Черниговского в поселке Переделкино в Большой Москве, рядом с официальной резиденцией патриарха Кирилла.

Впрочем, епископ Даниил заверял вечеркинцев, что ему пока не довелось побывать в том переделкинском храме, где недавно посчастливилось быть корреспонденту "ВБ".

- А насчет замеченного вами сходства... Честно говоря, даже на картинках интерьеры того храма не видел. Само по себе получилось сходство. Ну, значит, так Бог дал, - философски заметил епископ. - Новая эпоха, новые времена обусловливают и новые схожие архитектурные подходы.


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URL: https://www.vb.kg/387510
Теги:
православие, реконструкция, религия, ремонт, Россия, Москва, Бишкек, Кыргызстан, сейсмология
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